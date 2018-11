Vesuvio | ' Lo scenario potrebbe essere apocalittico' afferma Flavio Dobran

Blastingnews

(Di martedì 27 novembre 2018) Dal 26 fino al 30 novembre si terrà il convegno internazionale 'Resilienza e sostenibilità delle città in ambienti pericolosi'. L'ingegnere termo-fluidodinamico, uno dei più importanti studiosi dele dei Campi Flegrei, ha parlato dei due vulcani partenopei. Il secondo è molto più pericoloso del primo, e non a caso viene spesso apostrofato come 'supervulcano'. Il docente della New York University ha presentato in occasione del convegno il suo 'Simulatore Vulcanico Globale', cheaiutare a costruire città resilienti e sostenibili. Infatti, gran parte del napoletano è costruito proprio sui Campi Flegrei, senza però aver adottato i giusti criteri edili e senza avere piani di evacuazione adeguati....