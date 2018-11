Veneto | tonnellate di rifiuti inquinati | così si fanno le strade

Veneto - sequestrate 2 cave con 280mila tonnellate di rifiuti : “Erano contaminati - li miscelavano per fare lavori stradali” : Non è facile immaginare 280mila tonnellate di materiale. E neppure diecimila tir, allineati uno dietro all’altro, necessari per trasportare montagne di rifiuti. La Direzione distrettuale antimafia di Venezia, dopo due anni di indagini coordinate dal pubblico ministero Giorgio Gava e condotte dalla Guardia di finanza e dai carabinieri forestali, ha chiesto e ottenuto il sequestro di due cave, riempite di immondizia. Si trovano a Noale, in ...