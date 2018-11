Veneto | non piove più ma permane il pericolo frane nel Bellunese

Veneto : assessore Marcato - non c'è sviluppo senza banda larga (2) : (AdnKronos) - “Tra risorse del MISE e regionali, l’investimento complessivo – ha detto Marcato – è di circa 400 milioni di euro. Si tratta di uno degli interventi di infrastrutturazione più rilevanti a livello europeo, con il quale prevediamo di coprire entro il 2020 l’intero Veneto con la banda Ult

Veneto : assessore Marcato - non c'è sviluppo senza banda larga : Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - “Non c’è sviluppo se non c’è infrastrutturazione tecnologica”: lo ha affermato l’assessore regionale allo sviluppo economico del Veneto, Roberto Marcato, partecipando oggi a Mestre ad un momento di incontro e dibattito sullo stato di avanzamento del Piano strategico na

Appalti : Ance Veneto - inchiesta segnale evidente che sistema non funziona : Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - “Questa inchiesta, che ci auguriamo si svolga in tempi rapidi individuando chi ha commesso illeciti, ancora una volta evidenzia che il sistema non funziona sotto molteplici punti di vista. Se le procedure messe sotto inchiesta sono 150 è evidente che c’è qualcosa che n

Maltempo - riaperto Ponte della Priula : “Il Veneto non molla” : “Il Veneto non molla. Eccone il simbolo”: lo ha detto il Presidente della Regione, Luca Zaia, oggi pomeriggio, quando la prima macchina è tornata a transitare sul Ponte Bailey di Ponte della Priula (Treviso), ricostruito dall’Anas in pochi giorni, dopo essere stato praticamente ‘portato via’ dalla piena del Piave causata dal catastrofico Maltempo dei giorni scorsi. La struttura era stata realizzata per mantenere il ...

In Veneto stagione di sci non a rischio : ANSA, - VENEZIA, 5 NOV - "Sta circolando una voce del tutto falsa, che danneggia ulteriormente un territorio ferito ma che sta già lavorando per risollevarsi in tempi brevi: la montagna veneta sarà ...

Prescrizione - stop di Salvini ai 5S 'Non voglio processi infiniti'. E rilancia l autonomia del Veneto : Un colpo al giorno alla riforma della Prescrizione voluta dai Cinquestelle: quello stop dopo la sentenza di primo grado su cui insiste il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede . Ieri Giulia ...

Maltempo in Veneto - l’appello del Governatore Zaia : “8 frazioni isolate - non abbandonate la montagna “ : Il sopralluogo di stamane del Presidente del Veneto, Luca Zaia, nella zona del Bellunese martoriato dal Maltempo ha fornito “contezza” della tragedia che si è consumata il 27 ottobre. Accompagnato dal Capo della Protezione Civile nazionale, Angelo Borrelli e dall’assessore Gianpaolo Bottacin, coordinatore dell’unità di crisi attivata dalla Regione, il Governatore ha fatto il punto della situazione. “Sono ancora 8 le ...

Maltempo Veneto - geologa : si fa “poca manutenzione del territorio - non si investe più nella prevenzione” : “Pur riconoscendo dei caratteri di esclusiva eccezionalità dell’evento appena trascorso è necessario riflettere sulle parole del Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, pronunciate in questi giorni: si fa poca manutenzione del territorio, non si investe più nella prevenzione. E’ in presenza di eventi meteorologici eccezionali che emergono fortemente tutte le criticità e le grandi mancanze, criticità che si realizzano ...

Maltempo - Coldiretti : “Non c’è tregua in Veneto - delimitate le aree per la richiesta dello stato di calamità” : La gente dell’Altopiano di Asiago e delle montagne bellunesi hanno ancora sotto gli occhi l’intensita’ della devastazione, la furia del vento e quella dell’acqua che alla sede regionale di Coldiretti stanno arrivando già le prime segnalazioni per iniziare la conta dei danniLa gente dell’Altopiano di Asiago e delle montagne bellunesi hanno ancora sotto gli occhi l’intensita’ della devastazione, la furia ...