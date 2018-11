Varoufakis | ' Italia non ceda | minacce Ue poco credibili | è un paese troppo grande'

Blastingnews

(Di martedì 27 novembre 2018) L'asse Roma-Bruxelles, nonostante le dichiarazioni di facciata, è destinato a restare incandescente per diverse settimane ancora. Da un lato ci sono le ragioni dei commissari europei determinati a far rispettare i parametri che ciascunmembro non deve violare, dall'altra quelle di un governono desideroso di mantenere le promesse elettorali finalizzate a far ripartire un'economia stagnante. Inevitabile che, attorno alla questione, si rincorrano pareri che assumono particolari posizioni. Tra queste c'è quella dell'ex ministro delle finanze greco Yanis. Non simpatizza per una Lega lontanissima dai suoi ideali profondamente di sinistra e neanche per il Movimento Cinque Stelle che, dopo aver fatto la "stampella" (parole sue) del Carroccio, non può definirsi un modello per il suo concetto di sinistra europea.parla anche di Quota 100 e Reddito di ...