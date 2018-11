: Usa, il dem Bloomberg sfiderà Trump - TelevideoRai101 : Usa, il dem Bloomberg sfiderà Trump - marianomores61 : RT @nick2punto0: Mentre i piddini radical chic, isolati dalla realtà che li circonda e arroccati su idee €uroinomani, commentano con giubil… - pepemanifesto : RT @Giuseppe_Di_Meo: L'Ucraina nazi-golpista, tanto amica dei Dem e dei Neocon USA, di Soros, dell'UE e della sinistra imperiale arancione… -

L'ex sindaco di New York Michaelsarà in Iowa la prossima settimana. Un viaggio fondamentale in vista della probabile candidatura alle primarie presidenziali del 2020. L'Iowa come da tradizione,sarà il primo Stato a pronunciarsi nella corsa delle primarie. L'imprenditore non ha ancora sciolto le riserve,ma sarà nella capitale Des Moines il 4 dicembre per discutere di "Paris to Pittsburgh", il film da lui prodotto sul cambiamento climatico.ha investito 5mln per la campagna del partito democratico(Di martedì 27 novembre 2018)