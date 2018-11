Uniti fino all’ultimo | Rita e Benito | sposati da 62 anni | sono morti a poche ore di

caffeinamagazine

(Di martedì 27 novembre 2018)oltre la vita. Potrebbe sembrare la trama di un film o di un romanzo, ma storia dinon è finzione ma pura realtà. È una storia che arriva da Alessandria e scalda il cuore perché, questo è palese, è tanto rara quanto commovente e infatti sta già facendo il giro dei quotidiani.da ben 62a distanza diore. Come riporta Repubblica, lei, 85, ha chiuso gli occhi venerdì mattina nella casa che per tantili aveva accolti con la famiglia; lui, invece, di un anno più grande, è morto prima che scoccasse la mezzanotte dello stesso giorno ma nel letto di ospedale dove era ricoverato da alcune settimane. L’aveva detto, che se sua moglie fosse morta prima di lui l’avrebbe seguita. E così è stato, come raccontato dal figlio, uno dei due della coppia di coniugi, durante il funerale che è stato celebrato lunedì 26 novembre ...