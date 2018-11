Un giorno da pecora | il padre di Giuseppe Conte chiude la polemica contro Di Maio | ' Ha

Caterina Balivo a ”Un giorno da pecora” : la conduttrice mostra i piedi in diretta : “Se mi piacerebbe condurre il festival di Sanremo? Per il momento no, grazie”. Così risponde Caterina Balivo, conduttrice di Vieni da Me, ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un giorno da Pecora. Un’intervista tutta basata sulla sua vita professionale, che in questo momento sembra andare a gonfie vele, tra televisione, blog e librerie. Il suo nuovo programma Vieni da Me, format pomeridiano in cui intervista personaggi famosi e non, infatti è ...