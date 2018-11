«Un giorno all’improvviso» La clip

vanityfair

(Di martedì 27 novembre 2018) Antonio ha diciassette anni e un sogno: essere un calciatore in una grande squadra. Vive in una piccola cittadina di una provincia campana, una terra in cui cavarsela non è sempre così facile. A rendere ancora più complessa la situazione c’è la bellissima Miriam, una madre dolce ma fortemente problematica che lui ama più di ogni altra persona al mondo. Inoltre Carlo, il padre di Antonio, li ha abbandonati quando lui era molto piccolo e Miriam è ossessionata dall’idea di ricostruire la sua famiglia. È questa la trama di Unallimprovviso, il nuovo film di Ciro D’Emilio con Anna Foglietta e Giampiero De Concilio, in sala dal 29 novembre.L'articolo «Unall’improvviso». Laproviene da VanityFair.it.