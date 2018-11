: Uil:troppe le donne vittime di violenze - TelevideoRai101 : Uil:troppe le donne vittime di violenze - AudireviSpA : Oggi leggiamo: - Definite le operazioni di oggetto e impatto privacy @eutekne -

Violenza sullea Roma e nel Lazio aumento delle denunce di maltrattamenti in famiglia e delleche non vengono denunciate. Se ne parla oggi a Roma in una conferenza stampa della UIL Lazio, alle 10,30 in via Cavour 108. Sarà presentato un dossier con numeri del fenomeno e proposte concrete per la tutela delle.Partecipano il segretario generale UIL Lazio, Alberto Civica, la segretaria regionale, Laura Latini,Luana Bellacosa,Pari Opportunità la presidente Uniat,Patrizia Behman, il presidente dell'Eures, Fabio Piacenti.(Di martedì 27 novembre 2018)