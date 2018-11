optimaitalia

: Ufficiale l’addio di Don Matteo, la dodicesima stagione sarà l’ultima per l’amata fiction Rai - _diana87 : Ufficiale l’addio di Don Matteo, la dodicesima stagione sarà l’ultima per l’amata fiction Rai - OptiMagazine : Ufficiale l'addio di #DonMatteo, la dodicesima stagione sarà l'ultima per l'amata fiction Rai… - matteopiloni : RT @cremaonline: #Crema. Alla conferenza stampa l'assessore regionale #ClaudiaTerzi. Sottopasso di viale santa Maria, la notizia ora è uffi… -

(Di martedì 27 novembre 2018)Donchiude. Ladell'amataRaianche l'ultima. Dopo le prime indiscrezioni e lo scoop lanciato da Nathalie Guetta (interprete della storica 'perpetua' del parroco protagonista), Dondirà addio ai suoi fan con un ultimo ciclo di episodi.L'annuncio è stato dato dall'attrice di origini francesi, che per oltre dieci anni ha recitato fianco a fianco con Terence Hill e Nino Frassica. Al settimanale DiPiù TV, in edicola da questa settimana, la Guetta ha confermato quanto più si temeva, svelando anche il suo prossimo impegno in televisione:"Sto per debuttare, a sessanta anni, come conduttrice accanto a Flavio Insinna a 'Prodigi' su RaiUno. Poi, ad aprile, inizierò a girare l'ultimadi Don: dopo queste nuove puntate, lachiuderà."Per l'occasione, Nathalie Guetta tornerà a vestire i panni di Natalina per dire ...