Ucraina-Russia | alta tensione Ultime notizie | Mosca accerchiata | Usa e UE puntano il

Che sta succedendo tra Russia e Ucraina : L'area è vitale per l'economia Ucraina : acciaio, grano e altri prodotti passano di lì. Lo scontro mette anche in luce i rischi nelle acque contese al largo della Crimea.

Scontro Russia-Ucraina nel Mar Nero - Ue valuta nuove sanzioni a Mosca - : L'Europa invita le parti alla "massima moderazione per un allentamento" della tensione, ma pensa anche alla possibilità di aggiungere persone o entità alla lista nera. Ancora scambi di accuse tra i ...

RUSSIA-Ucraina - KIEV APPROVA LEGGE MARZIALE/ Ma il Parlamento 'dimezza' la richiesta di Poroshenko : i motivi - IlSussidiario.net : RUSSIA-UCRAINA, alta tensione. Ultime notizie, KIEV impone la LEGGE MARZIALE: si teme escalation militare, ma Parlamento dimezza la richiesta di Poroshenko.

Russia-Ucraina - alta tensione/ Ultime notizie - Kiev impone la legge marziale : si teme escalation militare - IlSussidiario.net : Russia-Ucraina, alta tensione. Ultime notizie, Kiev impone la legge marziale: si teme escalation militare. Rischio guerra nei Balcani

Russia e Ucraina ai ferri corti A Kiev è assalto all'ambasciata : Rimane altissima la tensione tra Russia e Ucraina all'indomani dello scontro navale nello strategico stretto di Kerch che separa il Mar Nero dal Mare di Azov. Lo speronamento e la sparatoria ...

Da Maidan a Kerch - cinque anni di tensioni tra Russia e Ucraina : ... Mosca sancisce l'annessione irreversibile della Crimea, inaugurando i 19 chilometri del ponte sullo Stretto di Kerch, costato piu' di 93 milioni di euro e ha un'importante valenza politica. Kiev ...

Riesplode la tensione Russia-Ucraina. Kiev approva l'introduzione della legge marziale : Il voto del Parlamento ucraino è arrivato lunedì a tarda sera: 276 deputati su 450 hanno approvato la richiesta del presidente Petro Poroshenko, l'imposizione della legge marziale nelle regioni ...

Russia-Ucraina - Kiev approva la legge marziale per 30 giorni : “Mosca minaccia l’invasione di Mariupol e Berdyansk” : Il Parlamento di Kiev ha dato il via libera alla legge marziale per 30 giorni a causa della nuova crisi con la Russia nel Mar Nero, dopo il sequestro di 3 navi ucraine da parte della Russia nello stretto di Kerch. Kiev lancia una pesante accusa a Mosca anche al Consiglio di sicurezza dell’Onu. “Secondo dati di intelligence disponibili, c’è una chiara minaccia di invasione di Mariupol e Berdyansk”, ha detto Volodymyr Yelchenko, ...

Guerra Russia-Ucraina - interviene la Nato : 'Azioni di Mosca avranno conseguenze' : 'Cerchiamo un allentamento delle tensioni e vogliamo una soluzione politica negoziata', ha aggiunto, chiedendo anche a Mosca di rilasciare subito le navi ucraine e gli equipaggi. Stoltenberg ha poi ...

Tensione Russia-Ucraina - le immagini dello scontro navale nel Mar Nero - : Le immagini mostrano l'episodio al centro delle tensioni fra Mosca e Kiev. Un rimorchiatore ucraino ha cercato di attraversare lo stretto di Kerch, ma secondo i russi non aveva l'autorizzazione ed è ...

Tensioni Russia-Ucraina - Nato : azioni Mosca avranno conseguenze : "Stiamo cercando un allentamento delle Tensioni e vogliamo una soluzione politica negoziata", ha insistito. Germania e Francia hanno proposto una mediazione.L'Unione europea ha riunito oggi il suo ...

Russia-Ucraina - la guerra dello Stretto. L'Europa si schiera con Kiev. E l'Italia per ora nicchia... : La battaglia navale. L'ambasciata presa d'assalto. Il Consiglio di Sicurezza che si riunisce in seduta straordinaria. Un Presidente che decreta la legge marziale e mobilita l'esercito. I venti di guerra tornano a spirare tra la Russia e l'Ucraina nello Stretto di Kerch, doveMosca ha sequestrato tre navi della Marina di Kiev. Le tensioni sono esplose in un punto strategico della regione non solo per i due Paesi vicini, ai ferri corti dal 2014, ma ...

Venti di guerra tra Russia e Ucraina - sequestrate tre navi. Nato ed Europa si schierano con Kiev : ... tra le preoccupazioni e denunce di Kiev secondo cui la avveniristica infrastruttura viene usata per ritardare il passaggio delle sue imbarcazioni, creando danno all'economia nazionale ed esercitando ...