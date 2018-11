Turismo : in Veneto apre la stagione sciistica invernale (3) : (AdnKronos) - 17 imprese, 80 impianti, 60 milioni di euro di fatturato, 1.000 dipendenti: sono questi i numeri del settore Veneto degli impianti di risalita resi noti dal presidente regionale di ANEF Minella, il quale ha quantificato in 2 milioni di euro l’entità dei danni subiti dagli impianti. “Ma

Turismo : in Veneto apre la stagione sciistica invernale (4) : (AdnKronos) - Infine, Giuliano Vantaggi e Piero Rosa Salva hanno presentato il progetto, finanziato con fondi comunitari del POR FESR, “VeneziaDolomiti”, la cui finalità è quella di offrire pacchetti turistici per favorire la visita e l’esplorazione di due siti Unesco, la città di Venezia e le Dolom

Turismo : in Veneto apre la stagione sciistica invernale (2) : (AdnKronos) - “Questo evento calamitoso lascia uno strascico di danni e problemi che oggi siamo riusciti a tamponare – ha sottolineato Caner –, ma la cui reale entità sarà possibile valutare solo nei prossimi mesi. Questa, però, non dovrà essere una ripartenza qualsiasi, deve diventare l’occasione p

Turismo : Regione Veneto e Gruppo Save insieme alla fiera di Shanghai (4) : (AdnKronos) - Per il Presidente del Gruppo Save, Enrico Marchi, “l'aeroporto di Venezia è pronto ad ospitare un volo diretto dalla Cina e a diventare un punto di ingresso per i circa 800.000 viaggiatori cinesi che ogni anno visitano la Regione Veneto. Il Marco Polo e alcune compagnie aeree cinesi so

Turismo : Regione Veneto e Gruppo Save insieme alla fiera di Shanghai (3) : (AdnKronos) - “Se il Veneto è la Regione leader in Italia per numero di arrivi di visitatori cinesi – ha sottolineato l’assessore Caner – non lo è per le presenze e ciò dipende sicuramente dall’assenza di un collegamento aereo diretto. Che Venezia eserciti una fortissima attrazione anche sui mercati

Turismo : Regione Veneto e Gruppo Save insieme alla fiera di Shanghai (2) : (AdnKronos) - Nel corso della presentazione odierna organizzata da Welcome Chinese per un folto pubblico di operatori turistici, l’Assessore Federico Caner e il Presidente del Gruppo Save, Enrico Marchi, hanno sensibilizzato il mercato affinché il Governo cinese sblocchi i diritti di traffico, così

Turismo : Regione Veneto e Gruppo Save insieme alla fiera di Shanghai : Venezia, 16 nov. (AdnKronos) - La Regione Veneto e il Gruppo Save, che gestisce il Polo aeroportuale del Nord Est comprensivo degli aeroporti di Venezia, Treviso, Verona e Brescia, partecipano congiuntamente al China International Travel Mart di Shanghai, la fiera di viaggi e Turismo più prestigiosa

Maltempo : Veneto - proroga scadenza domande finanziamento Pmi del Turismo (2) : (AdnKronos) - L’imminente proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto è relativa alle Deliberazioni della Giunta regionale n. 990/2018 e n. 1278/2018, attuative dell’Azione 3.3.4. del POR FESR 2014-2020 “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, att

Maltempo : Veneto - proroga scadenza domande finanziamento Pmi del Turismo : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - L’assessore al turismo e ai Fondi UE della Regione del Veneto, Federico Caner, nella prossima seduta di Giunta proporrà l’approvazione di una proroga di 60 giorni dei termini di scadenza per la presentazione delle domande relative ai bandi per i contributi finalizzati a

Piano strategico per il Turismo Veneto : innovazione trasversalità e accoglienza diffusa : Se la domanda turistica è in costante fibrillazione, anche la nostra offerta deve esserlo, ma continuando a far leva sugli storici fattori vincenti del turismo veneto: da una parte l'intraprendenza, ...

Turismo : da Intesa Sp plafond 5 mld a livello nazionale di cui 1 - 5 al Triveneto (4) : (AdnKronos) - “La sfida del Turismo si gioca sulla capacità di creare valore su una ampia filiera, grazie ad un reticolo efficiente costruito su investimenti, innovazione, cultura, formazione, offerta integrata e digitale – spiega Renzo Simonato, direttore regionale Veneto Friuli VG Trentino AA Inte

Turismo : da Intesa Sp plafond 5 mld a livello nazionale di cui 1 - 5 al Triveneto (3) : (AdnKronos) - Secondo quanto emerso da una recente indagine condotta (estate del 2018) dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, gli albergatori dell’Alto Adriatico sono perfettamente consapevoli che occorre investire sempre di più in siti e in comunicazione sul web, per rafforzare il bra

Turismo : da Intesa Sp plafond 5 mld a livello nazionale di cui 1 - 5 al Triveneto (2) : (AdnKronos) - Tra il 2008 e il 2017 nelle località dell’Alto Adriatico del versante veneto si è registrato un forte recupero di presenze (+28,5%) a differenza di quanto successo sul versante del Friuli Venezia Giulia (-3,5% delle presenze), che è tornato tuttavia a crescere dal 2013 in poi. Ciò che

Turismo : da Intesa Sp plafond 5 mld a livello nazionale di cui 1 - 5 al Triveneto : Venezia, 10 ott. (AdnKronos) - Intesa Sanpaolo ha presentato a Jesolo un workshop formativo dal titolo "Digital Transformation Travel Turismo" destinato agli albergatori del territorio. A centro dell’incontro uno studio sul Turismo balneare e una serie di proposte per accrescere la competitività e l