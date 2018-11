Trump attacca Gm | valutiamo taglio di tutti gli aiuti Titolo in calo

Trump attacca Macron su esercito Ue : ROMA, 13 NOV - "Emmanuel Macron suggerisce di costruire un loro esercito per proteggere l'Europa dagli Stati Uniti, Cina e Russia. Ma era la Germania nelle due guerre mondiali. Come è andata a finire ...

Donald Trump attaccato da Neil Young dopo gli incendi in California : Donald Trump è stato criticato da Neil Young per la sua riluttanza ad agire sul cambiamento climatico dopo che gli incendi boschivi della California hanno distrutto la casa del cantautore.In alcuni tweet pubblicati tra il 10 e l'11 novembre il presidente degli Stati Uniti, dopo avere spiegato che più di 4 mila uomini hanno combattuto gli incendi di Camp e Woolsey in California (focolai che hanno bruciato più di 200 mila acri, causato 300 mila ...

California : Neil Young perde la casa e attacca Trump - "la vera ragione degli incendi è il cambiamento climatico" : Anche la leggenda del rock Neil Young è tra coloro la cui casa di Malibu è andata distrutta negli incendi che stanno devastando la California: Young ha attaccato il "cosiddetto presidente Donald Trump" che la scorsa settimana su Twitter ha dato la colpa dei roghi alla "cattiva gestione delle foreste". "La vera ragione degli incendi è il cambiamento climatico", ha scritto Young sul suo sito web

Michelle Obama attacca Trump : "Fece stalking contro la Clinton" : Michelle Obama si è scagliata contro Donald Trump all'interno del suo 'Becoming', l'autobiografia in uscita anche in Italia. Le elezioni di medio termine hanno segnalato l'esistenza di un vuoto di ...

Midterm - sondaggi danno favoriti i dem con il 55% dei consensi. Obama attacca Trump : “Boom economico merito mio” : Gli Stati Uniti si preparano a tornare alle urne martedì 6 novembre per le Midterm elections, nome con cui si indicano le elezioni di metà mandato presidenziale. In gioco c’è il rinnovo Congresso, composto da Camera e Senato, che vale come test all’amministrazione Trump alla metà esatta del suo mandato. I repubblicani rischiano infatti di perdere la maggioranza alla Camera, con i dem dati per favoriti dai sondaggi e rilanciati ...

Pacchi bomba Usa - arrestato un uomo. Trump attacca : "Campagna dei repubblicani danneggiata" : La polizia ha arrestato un uomo nell'ambito delle indagini sui Pacchi bomba sospetti negli Stati Uniti. L'arresto è avvenuto nella area di Miami. Molti dei Pacchi sono stati spediti da un ufficio postale della Florida. Lo riferisce la Cnn.Intanto il presidente Usa, Donald Trump, si è detto convinto che i Pacchi bomba abbiano "danneggiato la campagna dei repubblicani per le elezioni di midterm".Trump ha scritto su Twitter: "I ...

Trump contrattacca : “Anche i media responsabili per i pacchi bomba” : La vicenda dei pacchi bomba indirizzati a esponenti democratici e icone anti-Trumpiane si trasforma subito in materia da campagna elettorale, con il presidente americano che si scaglia contro i giornali e tv e i suoi detrattori che colpevolizzano i messaggi divisivi e istigatori a cui l’ex tycoon farebbe ricorso spregiudicato. Nel corso di un comiz...

Usa - resta alta l'allerta per i pacchi bomba. Trump attacca media - : Dopo il ritrovamento di plichi esplosivi destinati a esponenti dem, il presidente attacca i mezzi di informazione ai quali chiede di "cessare le ostilità". Fbi tratta il caso come "terrorismo interno".

Trump torna ad attaccare la Fed : 'è il più grande rischio per l'economia Usa' : 'Per me la Fed è il più grande rischio per l'economia - ha affermato Trump - perché penso che i tassi di interesse vengano alzati troppo velocemente e questo frena la crescita dell'economia. ...

Trump torna ad attaccare la Fed : «Minaccia la crescita economica» : Nuovo durissimo attacco di Donald Trump al numero uno della Fed, Jerome Powell, definito in una intervista al Wall Street Journal «una minaccia» per la crescita dell'economia americana. «Sono scontento, molto scontento con la Fed perché Obama aveva tassi