Trump | Assalto al confine? Lo chiudo per sempre

Trump il sovranista all'assalto del Palazzo di Vetro. Assemblea generale dell'Onu : Il mondo si incontra a New York, per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite che riunirà, a partire da domani, più di 120 tra capi di Stato e di governo e centinaia di ministri. Centoventi leader mondiali, ma i riflettori saranno puntati su uno in particolare: Donald Trump. Se l'esordio dell'anno scorso era atteso con molta curiosità, la presenza di The Donald quest'anno potrebbe essere accolta con meno calore, per usare un ...