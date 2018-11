Truffa ai malati di sclerosi multipla | davanti ai giudici i reatini De Silvestri e il

Roma - finta oncologa Truffa va famiglie di bambini malati/ Si inventava esami e terapie per "curare" il cancro - IlSussidiario.net : Roma , finta oncologa truffava famiglie di bambini malati : Simona Salvatori si inventava esami e terapie per "curare" il cancro

Farmacie false - come ti Truffano sulla salute : l'imbroglio ai malati : Alle volte indossano pure il camice bianco. Quello con il "caduceo" (il bastone alato con due serpenti attorcigliati attorno) stampato sul taschino. Si spacciano per esperti, dispensano consigli e suggeriscono rimedi. "Provi questo è un toccasana". "Per la ricetta facciamo uno strappo alla regola".