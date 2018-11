Troppi incidenti sul lavoro | intervento della CGIL di Ragusa

quotidianodiragusa

: @LV26KS @ScuderiaFerrari Appunto.. Vet ha 1 ritiro x colpa sua, grave ma 1 DNF in 20 gare ci sta anche.. 4 sono tan… - LucaCam90 : @LV26KS @ScuderiaFerrari Appunto.. Vet ha 1 ritiro x colpa sua, grave ma 1 DNF in 20 gare ci sta anche.. 4 sono tan… - vtdm90 : @TweetByWire Veloce sì , consistente non direi . Con tutto che viene dal WEC. Io direi che si è giocato male que… - disseASetzu : RT @clientiANAS: #ANASinforma stai per sorpassare una #bicicletta: non rischiare, aspetta: lascia sempre lateralmente almeno un metro e mez… -

(Di martedì 27 novembre 2018) Due morti ed un ferito grave nel giro di poche ore in provincia di. Non è tollerabile che se ne parli solo per pochi giorni, interviene la