Trombe d' aria record a novembre | più di una al giorno | il doppio rispetto al 2017

Ciclone atlantico arriva in Campania dal 28/11 : freddo - temporali e rischio Trombe d'aria : Il mese di dicembre è oramai alle porte e quest'ultimo pare intenzionato a portarsi dietro con sé anche il maltempo, che ben presto potrebbe abbattersi sulla Campania. Come era stato preannunciato nei giorni scorsi, infatti, sulla regione centromeridionale e sul meridione in generale si potrebbe presto verificare un Ciclone atlantico, che provocherà una forte ondata di maltempo a partire da mercoledì 28 novembre e che darà un vero primo assaggio ...

Maltempo Calabria : Trombe d’aria e danni - “l’economia di Crotone è in ginocchio” : “L’ennesimo evento meteorologico che ieri ha colpito la citta’ di Crotone rischia di mettere definitivamente in ginocchio la gia’ gracile struttura produttiva della città“: lo spiega in una nota la Fiom-Cgil calabrese, riferendosi alla tromba d’aria che ieri ha investito la città provocando danni ed il ferimento di una persona. Il Maltempo “ha abbattuto tutta la sua virulenza provocando danni ingenti ad ...

Maltempo : 38 Trombe d’aria in Italia a Novembre - 482 dall’inizio dell’anno : dall’inizio del mese di Novembre ad oggi sono state ben 38 le trombe d’aria in Italia, più del doppio (+138%) di quelle registrate nello stesso periodo dell’anno scorso. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti al su dati ESWD, l’anagrafe europea degli eventi meteo estremi dalla quale si evidenzia che dall’inizio dell’anno sulla Penisola ne sono state registrate 482. L’ultima ondata di Maltempo con trombe d’aria in Calabria e Puglia – ...

Violente Trombe d'aria al Sud : feriti a Crotone - crolla la facciata di una chiesa nel Leccese | Foto e video : Una voragine si è aperta a causa del maltempo sulla Pontina e una persona risulta dispersa a Terracina. Danni e feriti a Crotone. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nel Capo di Leuca, investendo molti comuni: Tricase Porto la zona più colpita

Trombe daria e grandine al Sud : feriti nel Crotonese - crolla la facciata di una chiesa nel Leccese : Le Trombe d'aria ha nnoseminato il panico in Puglia e Calabria. Nel Leccese, precisamente a Capo di Leuca , è crollata la facciata della chiesetta di San Nicola, mentre a Marina Serra è crollata la ...

Trombe d'aria in Calabria e in Puglia - allerta frane al Nord : ROMA. Trombe d'aria, pioggia, frane e strade chiuse. L'Italia è investita dal maltempo, che in mattinata ha provocato la voragine sulla strada Pontina, un uomo di 70 anni risulta disperso ,, vicino a ...

Trombe d'aria e vento - il Salento conta - ancora - i danni del maltempo : Una tromba d'aria ha causato diversi danni in alcuni comuni del capo di Leuca. Tricase e Patù sono i comuni maggiormente colpiti.

Come si formano le Trombe d'aria? «Aria calda in basso - fredda in alto : ed ecco il tornado» : «Non è un'impressione giornalistica, di chi segue la cronaca. Le trombe d'aria in Italia, e in Europa in generale, sono sempre più frequenti: è il global warming, il surriscaldamento del pianeta, a determinarle». Scuote la testa Peppe Caridi, ...

Violente Trombe daria al Sud : feriti nel Crotonese - crolla la facciata di una chiesa nel Leccese : Le persone che si trovavano nell'area esterna dei centri commerciali si sono dovute rifugiare in un'area riparata. Alcune automobili lasciate in un parcheggio hanno riportato danni. Il forte vento ha ...

Trombe d'aria a Catanzaro e Crotone : tetti scoperchiati e feriti : Una tromba d'aria si è abbattuta tra i comuni di Botricello e Cropani Marina, tra le province di Catanzaro e Crotone. Alcuni alberi lungo la statale 106 jonica sono stati abbattuti.La forza del vento ha divelto i tetti di alcuni edifici e danneggiato una serie di serre. Nessuna segnalazione, al momento, di danni a persone.Numerose le richieste di soccorso giunte al Comando provinciale di Catanzaro dei vigili del fuoco, che si sono ...

Trombe d'aria in Calabria : volano auto e vetri - ci sono feriti : Danni e persone ferite sono segnalate nell'area industriale di Crotone. Poche ore prima alcuni alberi erano caduti sulla...