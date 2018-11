Tribunale Napoli Nord | a rischio i processi di Terra dei fuochi

Napoli - il gioco dell'oca in Tribunale : cambia il giudice - processo azzerato : C'è chi non ha dato il consenso ad acquisire gli atti e tanto è bastato a riportare tutto allo start iniziale. Come al gioco dell'oca , anche nelle aule del Tribunale di Napoli , i processi si fermano e ...

Napoli - padre divorziato vede il figlio solo 11 volte in 11 anni. Il Tribunale : 'Deve risarcire per averlo fatto soffrire' : Ha visto suo figlio solo undici volte in undici anni e gli telefonava solo di tanto in tanto. L'uomo, un ex calciatore, dopo il divorzio, si è trasferito in Germania e ha scelto di non occuparsi più ...