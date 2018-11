Tre soldati statunitensi sono morti a causa dell’esplosione di una bomba a Ghazni | in

Il ministro Tre nta : 'Duecento soldati in Campania per presidiare gli impianti dei rifiuti' : 'Stiamo pensando a circa duecento militari da impiegare per il presidio dei siti di stoccaggio dei rifiuti, soprattutto per quelli più a rischio. In questi giorni sono in stretto contatto con il ...

Trump contro la carovana dei migranti : “Le loro pieTre come armi contro i nostri soldati. Non li vogliamo” : “Le donne non vogliono i migranti della carovana in America, le donne vogliono sicurezza, vogliono stare sicure”: lo ha detto Donald Trump in uno dei suoi appelli che stanno caratterizzando il rush finale della campagna elettorale per le Midterm. “I democratici vogliono confini aperti, ma noi non lo permetteremo”, ha affermato durante un comizio in Missouri. E sui social ricordano quando il tycoon definì i messicani ...