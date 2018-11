Totti nella ' Hall of Fame' della Roma | festa all' Olimpico

Champions League – Totti nella Hall of Fame della Roma : “io romano - romanista e capitano - i tifosi il mio premio” [GALLERY e VIDEO] : Prima del big match di Champions League fra Roma e Real Madrid, Francesco Totti è stato introdotto nella Hall of Fame della società giallorossa Serata di forti emozioni all’Olimpico. Notte di grande calcio a Roma, con il Real Madrid di scena nella Capitale per il 5° turno di Champions League, ma prima dell’inizio del big match, gli applausi di tutto lo stadio se li è presi Francesco Totti. L’indimenticabile capitano della ...

