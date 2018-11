Tottenham-Inter | Pochettino | ' Missione impossibile? Dimostriamo il contrario'

Inter - Vrsaljko non convocato per il Tottenham : MILANO - Niente Tottenham per Sime Vrsaljko . Il terzino dell' Inter infatti non è stato inserito nella lista dei 19 convocati per il match di domani dei nerazzurri in Champions League : dopo l'...

Champions - la Rai lancia la visione in 4K per Tottenham-Inter : Per la prima volta il servizio pubblico trasmetterà una gara della massima competizione europea per club anche con standard 4K. L'articolo Champions, la Rai lancia la visione in 4K per Tottenham-Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'Inter a Londra senza Vrsaljko : il croato salta il Tottenham : Come previsto Sime Vrsaljko salta la trasferta di Champions a Londra contro il Tottenham : troppo pochi dieci giorni per smaltire l'i

Champions League - Inter e Napoli : vincere per la qualificazione. Inter in salita con il Tottenham - a 4 - 65. Napoli in scioltezza a 1 - 15 : Con il Barcellona già qualificato, l’ultimo posto disponibile del Gruppo B per gli ottavi di finale di Champions League, se lo giocano Tottenham e Inter. Ai nerazzurri basta un pareggio mentre gli Spurs sono all’ultima spiaggia e hanno a disposizione solo un risultato, la vittoria. Kane e soci arrivano all’appuntamento nel migliore dei modi: hanno vinto le ultime 5 partite in Premier League, tra cui spicca il 3 a 1 rifilato al ...

Inter - il vero obiettivo di Zhang : i nerazzurri guardano in casa Tottenham : Zhang pensa alla crescita dell'Inter e per questo motivo prenderà come esempio il Tottenham, domani sera avversaria in Champions. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la trasferta di Londra sarà per i nerazzurri anche un'occasione di confronto. 'Fra i vari possibili esempi di crescita e consolidamento ad alto livello europeo, quello degli ...

Inter - contro il Tottenham Spalletti si affida a Icardi : Vigilia di Champions League in casa Inter, che domani scenderà in campo al Wembley Stadium per affrontare il Tottenham nel match valido per la quinta giornata del gruppo B. Gara fondamentale per le sorti del girone, visto che un pareggio o un successo permetterebbe alla squadra di Luciano Spalletti di ottenere il pass per gli ottavi di finale con un turno di anticipo. Perdendo ma andando a segno e con una rete di scarto, invece, permetterebbe ...

Tottenham - Pochettino : 'Inter? Che delusione l'andata - noi siamo stati migliori! Domani...' : Mauricio Pochettino , allenatore del Tottenham , parla a la Gazzetta dello Sport in vista della sfida all' Inter in Champions League: 'Non c'è scelta: bisogna vincere. Vogliamo replicare qunato fatto con il Chelsea: se mettiamo la stessa intensità, possiamo centrare il ...

Tottenham - Pochettino : “Siamo pronti a battere l’Inter - il Chelsea ci ha caricato” : Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in vista del match contro l’Inter di Spalletti. Leggi anche —> le parole di Spalletti nel post gara di Inter-Frosinone La partita sarà fondamentale per il passaggio del turno e, sebbene la classifica non veda gli inglesi in buone condizioni, […] L'articolo Tottenham, Pochettino: “Siamo pronti a battere ...

Champions League - Inter all'esame Tottenham : la garra charrua dell'andata per la qualificazione : E alla fine è arrivato il momento di richiamarla in causa: la garra charrua. Rieccoci, 71 giorni dopo, dal Tottenham al Tottenham. Da quel gol di Vecino che ha cambiato tutto, da allora 9 vittorie, 2 ...

Tottenham-Inter - come vederla gratis e in chiaro. Orario e programma sulla RAI : Appuntamento fondamentale per i gironi di Champions League per l’Inter. La squadra nerazzurra affronta nella quarta giornata nel raggruppamento B il Tottenham allo stadio di Wembley di Londra. Una sfida davvero importante per la banda di Luciano Spalletti che potrebbe chiudere la pratica per quanto riguarda il passaggio del turno. Andiamo a scoprire come vedere in TV la sfida. Tottenham-Inter sarà visibile non soltanto su Sky Sport ma ...

Infortunio Vrsaljko - le condizioni del terzino dell’Inter a due giorni dal Tottenham : Infortunio Vrsaljko – Il terzino destro dell’Inter ha subito un’elongazione del bicipite femorale durante l’ultima partita del girone di Nations League tra la sua Croazia e l’Inghilterra. Ha già saltato la partita di campionato contro il Frosinone ed è praticamente certo che Vrsaljko salterà anche la gara di Champions League contro il Tottenham. Il croato si è allenato a parte anche oggi e Spalletti non lo ...

Champions League - Cakir arbitra Tottenham-Inter. Napoli-Stella Rossa a Manzano : ROMA - Sarà il turco Cunet Cakir ad arbitrare mercoledì sera a Wembley la sfida di Champions fra Tottenham e Inter . I nerazzurri hanno incrociato il 42enne fischietto di Istanbul solo in un'occasione,...

L’Inter all’esame Tottenham a Wembley : dove vedere la Champions in tv : Cresce l'attesa per la sfida di Champions League tra Tottenham e Inter che si disputerà mercoledì 28 novembre a Wembley. L'articolo L’Inter all’esame Tottenham a Wembley: dove vedere la Champions in tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tottenham-Inter - Champions League 2019 : come vederla in tv gratis e in chiaro. L’orario e il programma sulla RAI : Il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà a partire da domani: martedì 27 e mercoledì 28 novembre andranno in scena le partite della quinta giornata. Mercoledì alle ore 21.00 toccherà all’Inter, che farà visita al Tottenham. La diretta tv della gara sarà assicurata da Sky su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252, mentre la diretta streaming sarà visibile su SkyGo. La partita dei nerazzurri sarà trasmessa anche in ...