Tottenham-Inter di Champions League in tv | dove vederla e formazioni

Tottenham-Inter - le probabili formazioni : Dopo il turnover vincente in campionato contro il Frosinone, l' Inter si rituffa in Champions League per chiudere la qualificazione: mercoledì 28 novembre a Wembley i nerazzurri sfidano il Tottenham ...

Champions : Tottenham-Inter - Spalletti vede ottavi : ''Sono tantissimi anni che il mondo interista aspetta di giocare queste partite - le parole di Spalletti in conferenza stampa -. Sarà il termometro per capire se siamo del livello dell'Inter. Serve ...

Inter - Spalletti carica : “è una gara che aspettiamo da tanto tempo - Tottenham forte come il Barça” : L’allenatore dell’Inter ha parlato alla vigilia del match contro il Tottenham, svelando come si tratti di una sfida attesa da tanto tempo “Sappiamo quanto può essere importante l’entusiasmo che ti può dare una qualificazione in Champions, aspettiamo da anni una sfida come questa con il Tottenham, mi aspetto una notte da Inter“. AFP/LaPresse Lo dice Luciano Spalletti alla vigilia del match di Champions League ...

Tottenham : Pochettino - cambi con Inter : ANSA, - MILANO, 27 NOV - ''Abbiamo la possibilità di lottare per obiettivi importanti. Avere molte partite in un periodo di tempo concentrato significa lottare in diverse competizioni. Da un certo ...

Tottenham-Inter - Champions League 2019 : nerazzurri a Londra con due risultati su tre per chiudere i giochi per la qualificazione : Il momento della resa dei conti è ormai arrivato per l’Inter di Luciano Spalletti, chiamata all’ennesimo esame di maturità della stagione nello scontro diretto decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019. Domai sera infatti andrà in scena Tottenham-Inter, valevole per la quinta giornata di un gruppo B in cui i nerazzurri sono secondi in classifica con tre lunghezze di vantaggio sui londinesi ...

Tottenham-Inter - Pochettino : 'Missione impossibile? Dimostriamo il contrario' : ... lo stadio futuristico da 62 mila posti che il Tottenham inaugurerà nel 2019: 'Siamo tutti consapevoli dell'importanza del match con l'Inter, ma la Champions, come la Coppa del Mondo, è un torneo ...

Inter - Vrsaljko non convocato per il Tottenham : MILANO - Niente Tottenham per Sime Vrsaljko . Il terzino dell' Inter infatti non è stato inserito nella lista dei 19 convocati per il match di domani dei nerazzurri in Champions League : dopo l'...

Champions - la Rai lancia la visione in 4K per Tottenham-Inter : Per la prima volta il servizio pubblico trasmetterà una gara della massima competizione europea per club anche con standard 4K. L'articolo Champions, la Rai lancia la visione in 4K per Tottenham-Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'Inter a Londra senza Vrsaljko : il croato salta il Tottenham : Come previsto Sime Vrsaljko salta la trasferta di Champions a Londra contro il Tottenham : troppo pochi dieci giorni per smaltire l'i

Champions League - Inter e Napoli : vincere per la qualificazione. Inter in salita con il Tottenham - a 4 - 65. Napoli in scioltezza a 1 - 15 : Con il Barcellona già qualificato, l’ultimo posto disponibile del Gruppo B per gli ottavi di finale di Champions League, se lo giocano Tottenham e Inter. Ai nerazzurri basta un pareggio mentre gli Spurs sono all’ultima spiaggia e hanno a disposizione solo un risultato, la vittoria. Kane e soci arrivano all’appuntamento nel migliore dei modi: hanno vinto le ultime 5 partite in Premier League, tra cui spicca il 3 a 1 rifilato al ...

Inter - il vero obiettivo di Zhang : i nerazzurri guardano in casa Tottenham : Zhang pensa alla crescita dell'Inter e per questo motivo prenderà come esempio il Tottenham, domani sera avversaria in Champions. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la trasferta di Londra sarà per i nerazzurri anche un'occasione di confronto. 'Fra i vari possibili esempi di crescita e consolidamento ad alto livello europeo, quello degli ...

Inter - contro il Tottenham Spalletti si affida a Icardi : Vigilia di Champions League in casa Inter, che domani scenderà in campo al Wembley Stadium per affrontare il Tottenham nel match valido per la quinta giornata del gruppo B. Gara fondamentale per le sorti del girone, visto che un pareggio o un successo permetterebbe alla squadra di Luciano Spalletti di ottenere il pass per gli ottavi di finale con un turno di anticipo. Perdendo ma andando a segno e con una rete di scarto, invece, permetterebbe ...

Tottenham - Pochettino : 'Inter? Che delusione l'andata - noi siamo stati migliori! Domani...' : Mauricio Pochettino , allenatore del Tottenham , parla a la Gazzetta dello Sport in vista della sfida all' Inter in Champions League: 'Non c'è scelta: bisogna vincere. Vogliamo replicare qunato fatto con il Chelsea: se mettiamo la stessa intensità, possiamo centrare il ...