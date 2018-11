Torna El Nino | all' inizio del 2019 riscalderà il Pacifico

Maltempo - Centro/Sud in ginocchio : 3 Tornado in 8 ore tra Calabria - Salento e Salerno - tanti feriti. Danni a Roma e alla Reggia di Caserta - allarme per le dighe dell’Appennino [FOTO e VIDEO] : 1/29 Salerno ...

Tonino Abballe e Dario Germani Tornano insieme sul set con il film “Lettera H”. : Tonino Abballe e Dario Germani , dopo il successo di Ninna Nanna , vincitore del premio per la migliore regia al Terra di Siena film Festival 2018 , tornano insieme sul set per dare vita ad un film destinato a rimanere nella memoria di tutti . Un qualcosa di inaspettato e di sorprendente che vede protagonisti in quella lunga notte la talentuosa Giulia Todaro ed un intenso Marco Aceti. “Lettera H”, una consonante per nulla silenziosa. Il ...

Torna il Gran Ballo di Sissi organizzato da Nino Graziano Luca : «Anche quest’anno la “magia” si ripete: sabato 10 novembre, la Compagnia Nazionale di Danza Storica celebrerà a Roma il tradizionale Gran Ballo di Sissi, in omaggio non solo al mito della principessa austriaca ma anche al fervore culturale dell’Italia dell’epoca che ancora oggi fa eco nella società odierna». Nino Graziano Luca, presidente della Compagnia, annuncia così la data dell’attesa serata annuale nella Città eterna. A partire dalle ore ...

Salvatore Mannino - imprenditore ritrovato in Scozia : Tornato a Pisa/ Trasferito in psichiatria per controlli : Salvatore Mannino, l'imprenditore ritrovato in Scozia senza memoria è atterrato ieri a Pisa: l'uomo è stato Trasferito nel reparto di psichiatria per controlli.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:12:00 GMT)

Teresa Mannino Torna sul palco con il nuovo spettacolo comico “Sento la terra girare” : A Palermo, lo spettacolo si terrà subito dopo Natale giovedì 27 e venerdì 28 dicembre, con inizio alle ore 21:30, al Teatro

Salvatore Mannino non ricorda nulla - il mistero è fitto : per ora non Torna in Italia : Era scomparso nella nulla da Lajatico (Pisa): ritrovato senza memoria ad Edimburgo, Scozia. Non tornerà in Italia a breve...

Giovannino Sepielli - 81enne scomparso da Limbiate/ Ultime immagini in stazione : voleva Tornare in Puglia : Giovannino Sepielli, 81enne di Limbiate scomparso da due settimane: le Ultime immagini riprese in stazione. L'uomo voleva tornare nella sua città in Puglia.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 17:26:00 GMT)

Nino Castanotto Torna a Uomini e Donne e dichiara : “Barbara è pericolosa” : Uomini e Donne, il ritorno di Nino: è polemica con Barbara De Santi E’ appena finita l’ultima puntata settimanale del Trono Over di Uomini e Donne. E dopo il discutissimo ritorno di Barbara De Santi, anche un altro cavaliere ha fatto capolinea nello studio del programma. Di chi si tratta? Lui è Nino Castanotto ed ha avuto una tormentata relazione un po’ di tempo fa con Anna Tedesco. Tra l’altro aveva anche litigato con ...