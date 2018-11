Blastingnews

: Torino, killer confessa un delitto di 31 anni fa: uccise al bar la persona sbagliata - vincecamaggio : Torino, killer confessa un delitto di 31 anni fa: uccise al bar la persona sbagliata - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: La confessione, 31 anni dopo. Un killer della 'ndrangheta rivela: 'Roberto Rizzi ucciso in un bar a #Torino fu ucciso per error… - tg2rai : La confessione, 31 anni dopo. Un killer della 'ndrangheta rivela: 'Roberto Rizzi ucciso in un bar a #Torino fu ucci… -

(Di martedì 27 novembre 2018) Unrimasto irrisolto pertrova finalmente una spiegazione, per quanto assurda. Nel maggio del 1987 c’era stata una vera e propria esecuzione nel bar “I tre moschettieri” di. Roberto Rizzi, giovane impiegato, era caduto sotto i colpi di pistola mentre era al tavolo con altri amici. Gli investigatori non riuscivano a trovare un movente plausibile per questo agguato, visto che la vittima non aveva nessun precedente penale, né tantomeno legami con l’ambiente mafioso. Ora, a distanza di 31, l’assassino si è deciso a parlare, raccontando che ci fu un errore: si tratta di Vincenzo Pavia, una lunga attività da rapinatore ed una serie di condanne per aver commesso otto omicidi neglinovanta, prima di iniziare a rivelare, da pentito, l’attività della ‘ndrangheta al Nord.La confessione dopo l’ennesimo arresto per rapina A quanto pare Pavia, seguendo la discutibile ...