calcioweb.eu

: #Torino, i tifosi sono delusi ma la stagione è comunque ottima: ecco cosa manca per svoltare [VIDEO] - CalcioWeb : #Torino, i tifosi sono delusi ma la stagione è comunque ottima: ecco cosa manca per svoltare [VIDEO] - DaniGerb85 : In caso di vittoria della Champions League andrò a Torino a festeggiare.Parole di Mohamed Sissokò,esempio che anche… - P_S_1971 : Per il @mattinodinapoli anche se i cori li fanno ad Udine siccome la maglia è bianconera è come se l’avessero fatti… -

(Di martedì 27 novembre 2018) Nella serata di ieri si è conclusa la 13^ giornata giornata del campionato, siaffrontare Cagliari e, 0-0 il risultato finale, giusto per quanto fatto vedere in campo, i bomber Pavoletti e Belotti non hanno inciso. Ladel club sardo continua ad essere, l’obiettivo della salvezza è a portata di mano e fino al momento il percorso in campionato può essere considerato positivo. Nonsoddisfatti invece idel, il club granata non riesce a svoltare la, nelle ultime due partite è arrivato solo un pareggio ed in match assolutamente alla portata come Parma e Cagliari, è stata fallita la prova di maturità per una squadra chedi continuità.perchè lapositiva Marco Alpozzi/LaPresse Ladelpuò essere consideratafino al momento positiva, la squadra di Mazzarri occupa ...