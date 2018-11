Titoli di Stato | MEF cancella asta del 13 dicembre

Titoli di Stato - rendimento sotto l'1% nell'asta di CTZ : Si ridimensiona notevolmente il rendimento dei CTZ nell'ultima asta di Titoli di Stato. Il Tesoro ha collocato 2,5 miliardi di CTZ a 24 mesi con uno yield dello 0,995% , in discesa di 63 punti base ...

BCE : da dicembre stop all'acquisto di Titoli di Stato : Parlando davanti al Parlamento europeo il Presidente della Bce Mario Draghi ha confermato la fine del Quantitative Easing, il programma di acquisto mensile dei Titoli di Stato dei Paesi europei, per il mese di dicembre 2018. Questo in quanto i fondamentali dell'economia europea, in particolare il tasso di inflazione si sarebbero incanalati in un sentiero di crescita solida che confermerebbe quanto a suo tempo previsto dal Consiglio Direttivo ...

Btp e bufale - tre pericoli inventati attorno ai Titoli di Stato : Fare il cacciatore di bufale su Internet non mi appassiona. Ma qualche precisazione può però essere utile per i risparmiatori italiani, preoccupati – in parte a ragione e in parte a torto – per i Btp Italia e gli altri titoli del Tesoro. 1. Circola la storiella che essi siano diventati meno sicuri da quando (2013) i regolamenti contengono le cosiddette Cacs, che permetterebbero di peggiorarne ad arbitrio le condizioni. Non è vero ...

Btp-Italia - i Titoli di Stato non sono sicuri per legge. Lo sappiamo dal 2012 : Giovedì si è chiuso il collocamento del BTP Italia di cui avevamo anticipato il probabile fallimento. È Stato infatti il secondo peggior risultato di sempre con una raccolta di soli 2,1 miliardi di euro contro i 7,7 miliardi dell’ultima emissione. Per la prima volta nella storia del nostro Paese, c’è stata scarsa appetibilità di fronte alla emissione di un titolo di Stato da parte degli investitori istituzionali (1,3 miliardi) e ancor di più ...

L’allarme di Bankitalia : “Il calo dei Titoli di Stato ha reso le famiglie più povere di 85 miliardi” : Bankitalia evidenzia che la legge di bilancio è basata su stime di crescita sproporzionate, visto che la maggiore crescita rispetto al tendenziale di circa 0,6 punti percentuali, prevista per il 2019, "presuppone moltiplicatori di bilancio piuttosto elevati". Inoltre, l'aumento dello spread "rischia di vanificare l'impulso espansivo atteso dalla politica di bilancio".Continua a leggere

Gli investitori stranieri fuggono dai Titoli di stato italiani. Le banche in soccorso del governo : L'oro alla Patria, quello che Matteo Salvini si aspettava dalle famiglie e che le famiglie si sono ben guardate dal donare nell'ultima asta del Btp Italia, per ora continuano a darlo le banche, uno dei pezzi dell'establishment meno simpatetici con la maggioranza gialloverde. Se qualcuno aveva dubbi su chi fosse infatti il compratore misterioso che nelle ultime settimane ha inchiodato lo spread in uno stretto intorno di quota 300 punti base, il ...

Titoli di Stato - Spread sotto quota 300 : 9.53 Titoli di Stato, Spread sotto quota 300 Il margine Btp-Bund tedesco è tornato sotto la soglia psicologica dei 300punti,portando il rendimento del decennale italiano al 3,37%, mentre prosegue il braccio di ferro tra il governo e Bruxelles sulla manovra economica. La Borsa di Milano mantiene il segno positivo e porta l'Ftse Mib a +0,33%, spinta dai Titoli del settore bancario. Banco Bpm segna +2,59%, Intesa +1,43%, Unicredit +1,22% e Mps ...

Titoli Stato : spread Btp/Bund apre in calo a 303 punti : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 303 punti, dopo aver chiuso ieri a 308 punti. Il tasso del decennale è al 3,401%, in calo dal 3,448% di ieri. Intanto prosegue il braccio di ferro ...

Titoli di Stato Italia : prezzi in miglioramento? : ... anche se solo da un punto di vista tattico e negoziale, perché un'eventuale sanzione emessa dall'UE sarebbe dolorosa sia per le casse Italiane che per l'economia. Alcuni operatori del mercato ...

Spread alto - il contraccolpo sarà su Titoli di Stato e banche : Lo Spread continua ad essere il termine più temuto delle ultime settimane, se non mesi. Colpa degli intrecci tra politica ed economia, che hanno reso molto nervosi i rapporti tra Italia e Ue, che proprio oggi ha deciso di bocciare la nostra manovra economica. Le conseguenze dello SpreadLo Spread - ovvero la differenza tra il rendimento dei titoli di Stato Italiano (Btp a 10 anni) e i titoli di Stato tedeschi (bund a 10 anni) - è praticamente ...

Manovra - Giorgetti : “Spread a 326? Bisognerebbe vietare le vendite allo scoperto dei Titoli di Stato” : “Bisognerebbe iniziare a vietare le vendite allo scoperto anche in Italia” dei titoli di Stato. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a margine di un’iniziativa al ‘Corriere dello Sport’, commentando lo spread salito a 326. L'articolo Manovra, Giorgetti: “Spread a 326? Bisognerebbe vietare le vendite allo scoperto dei titoli di Stato” proviene da Il Fatto ...

Spread - Abi : “A ottobre tassi su prestiti e nuovi mutui in lieve aumento causa salita del rendimento dei Titoli di Stato” : A ottobre i tassi di interesse sulle nuove operazioni di finanziamento sono saliti “risentendo dell’aumento dello Spread nei rendimenti dei titoli sovrani”. Lo scrive l’Abi nel suo bollettino mensile. Il tasso medio sui nuovi mutui, scrive l’Associazione bancaria, è risultato pari a 1,87% contro l’1,8% di settembre 2018, comunque in forte calo dal 5,72% di fine 2007. Quello sulle nuove operazioni di finanziamento alle ...

Brexit - le piattaforme per lo scambio dei Titoli di Stato tornano in Italia : Continueremo a supportare lo sviluppo di Milano e quindi dell'Italia', ha affermato Massimo Garavaglia, sottosegretario all'Economia, conversando con i cronisti a Palazzo Madama. Noi non siamo un ...

Titoli di Stato : lo spread si impenna e il Btp Italia non sfonda : Ma la cronaca degli ultimi giorni ci racconta qualcosa di molto diverso: nella prima giornata di emissione il Btp Italia ha raccolto sottoscrizioni per 481 milioni di euro, una cifra che rappresenta ...