Tiki Taka | il selfie di Diletta Leotta e Wanda Nara fa impazzire il web

Diletta e Wanda incantano a Tiki Taka : la foto è da urlo : Un'altra giornata di campionato è andata in archivio e come sempre Tiki Taka è stato uno dei programmi più seguiti, ancor di più ieri sera dato che oltre a Wanda Nara era presente la giornalista ...

Diletta-Wanda - selfie dell'anno a Tiki Taka. E i social impazziscono : Una serata all'insegna del calcio e del divertimento, quella vissuta lunedì sera nel salotto di Tiki Taka , su Italia 1 . Questa volta, il conduttore Pierluigi Pardo si è 'scontrato' con la bellezza ...

Il golpe di Diletta e Wanda : spodestano Pardo e si prendono Tiki Taka : SPORTMEDIASET CALCIO Diletta Leotta "presenta" Tiki Taka Diletta Leotta "presenta" Tiki Taka Facebook Twitter Google+ Instagram LinkedIn WhatsApp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ...

Casari a Tiki Taka : “netto rigore non fischiato al Napoli” : E’ in corso una nuova puntata della trasmissione Tiki Taka, si sta analizzando la 13^ giornata del campionato di Serie A. Prima Graziano Cesari parla del mancato rigore non fischiato alla Roma, poi l’ingresso della giornalista Diletta Leotta infiamma lo studio. Si analizza in oltre la partita tra Napoli e Chievo, Cesari parla del contatto in area di rigore Obi-Callejon: “rigore netto non fischiato al Napoli”. ...

La sexy Diletta Leotta infiamma Tiki Taka : il siparietto scatena il web [VIDEO] : Diletta Leotta sexy A Tiki Taka – E’ in corsa una nuova puntata di Tiki Taka, una trasmissione sempre molto seguita, è arrivato il momento di commentare la 13^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha regalato importanti indicazioni. Il turno si è concluso con il pareggio a reti inviolate tra Cagliari e Torino. Nel frattempo la trasmissione entra nel vivo, poi il pubblico si scatena all’ingresso in studio della ...

Udinese-Roma - Cesari a Tiki Taka : “ai giallorossi manca un rigore” : E’ in corso una puntata di Tiki Taka, è arrivato il momento di commentare la 13^ giornata del campionato di Serie A. Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, è tornato sul contrasto fra Samir e Lorenzo Pellegrini e sulle proteste della Roma contro l’Udinese: “il giocatore giallorosso è in possesso del pallone e Samir gli è andato addosso. C’era rigore per la Roma”. La Roma può dunque recriminare, errore ...

Questa sera torna Tiki Taka - ospite d'eccezione Diletta Leotta : Questa sera, su Italia 1 in seconda serata, alle ore 23.20 torna " Tiki Taka " Il calcio è il nostro gioco", il programma di approfondimento curato dalla redazione di SportMediaset , diretta da ...

Italia - passaggi di livello : al Tiki Taka azzurro manca 'solo' il gol : L'Italia, anche in questo 2018, non fa centro: mancata la qualificazione, proprio come accadde l'anno scorso. Dopo aver bucato il mondiale in Russia, nel novembre 2017, adesso niente Final Four di ...

Arbitro aggredito nel Lazio - Giorgetti a Tiki Taka : “Casi inaccettabili - ma purtroppo non isolati” : In occasione della trasmissione Tiki Taka, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei Ministri con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti ha parlato dell’episodio dell’aggressione dell’Arbitro sul campo della Promozione laziale: “È successo quello che purtroppo non è un episodio isolato. Ieri, un giovane Arbitro, Riccardo, è stato aggredito e picchiato dopo una partita di Promozione. Ha perso ...

Wanda Nara a Tiki Taka - la sexy scollatura della moglie di Icardi distrae dai suoi commenti sul ko dell’Inter [GALLERY] : Wanda Nara si presenta con una mise sexy a Tiki Taka: la moglie di Icardi interagisce con gli altri ospiti in studio e commenta la sconfitta dell’Inter contro l’Atalanta Stivali sopra il ginocchio e scollatura peccaminosa. Così Wanda Nara si è presentata a Tiki Taka ieri sera a conclusione della dodicesima giornata di Serie A. La moglie di Icardi indossando un top scollato, una giacca della sua collezione e una minigonna Chanel ...

Auriemma a Tiki Taka su Higuain : “non riesce a reggere la tensione” : Puntata scoppiettante a Tiki Taka, si parla della gara Milan-Juventus ed il tifoso del Napoli Auriemma commenta l’espulsione di Higuain e la reazione: “Reazioni come quella di ieri di Higuain le abbiamo viste anche con la maglia del Napoli, ad Udine. Higuain è un ragazzo molto emotivo, non riesce a reggere la tensione di certe partite. Fossi stato in lui non avrei sarei mai andato a tirare quel rigore”. SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Moviola Milan-Juve - Graziano Cesari a Tiki Taka : “manca il secondo giallo a Benatia” - poi Auriemma scatena il caos : E’ in corso una nuova puntata delle trasmissione Tiki Taka, si sta analizzando la 12^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo interessanti indicazioni su Milan-Juve. Si parla della Moviola e il mancato secondo giallo nei confronti di Benatia dopo il fallo di mano di Benatia, parla l’ex arbitro Graziano Cesari: “è un errore dell’arbitro, manca il secondo giallo a Benatia e l’espulsione, era una ...

Juventus-Cagliari - a Tiki Taka la moviola di Cesari sugli episodi caldissimi : Puntata scoppiettante a Tiki Taka, Graziano Cesari ha commentato gli episodi arbitrali in occasione di Juventus-Cagliari: “mano di Bradaric? Posizione privilegiata per l’arbitro Mariani, che dopo un minuto, richiamato da Massa, va a vedere le immagini. Dal monitor non accetta il consiglio di Massa e ripete che l’ha presa di spalla, è difficilissimo far cambiare idea. Il movimento è molto sospetto, le linee guida dicono ...

Wanda Nara a Tiki Taka punge Cristiano Ronaldo : la frecciata è clamorosa : E’ in corso la trasmissione di Tiki Taka, un appuntamento sempre scoppiettante. Protagonista la moglie di Icardi, Wanda Nara che prima ha parlato del futuro di Icardi poi ha affrontato il discorso della classifica marcatori. Sono tanti i calciatori in corsa, al momento la graduatoria è guidata da Piatek, poi arriva il confronto tra Cristiano Ronaldo (7 gol) ed Icardi (6 gol). E Wanda Nara punge il portoghese: “volevo vedere la ...