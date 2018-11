This War of Mine | Complete Edition è disponibile per Nintendo Switch

This War of Mine : Complete Edition ora disponibile per Nintendo Switch : 11 bit studios e Deep Silver sono felici di annunciare che This War of Mine Complete Edition è ora disponibile per Nintendo Switch. La Complete Edition contiene per la prima volta l’Anniversary Edition del gioco base e la maggior parte dei DLC dell’acclamato survival game. This War of Mine: Complete Edition da oggi su Switch This War of Mine è un gioco di sopravvivenza contro la guerra, che fornisce informazioni sul ...

This War of Mine Stories : disponibile il nuovo episodio The Last Broadcast : This War of Mine di 11 Bit Studios ha appena ricevuto il secondo di tre nuovi episodi DLC come parte della sua serie 'Stories', The Last Broadcast, ora disponibile su PC.Come riporta Eurogamer.net, nonostante sia stato pubblicato nel lontano 2014, 11 Bit Studios ha continuato a supportare This War of Mine, espandendo il suo universo acclamato dalla critica con una varietà di nuovi aggiornamenti. La sua prima offerta di DLC risale al 2016 con The ...

The Witcher - Dying Light - This War of Mine e altri giochi in offerta su Steam per celebrare l'indipendenza della Polonia : Su Steam sono comparse delle interessantissime offerte che riguardano i giochi sviluppati da studi polacchi.Le offerte sono state rese disponibili per celebrare un'importante ricorrenza, ovvero i cento anni dell'indipendenza della Polonia. Come potete facilmente immaginare, all'interno delle promozioni sono presenti i titoli della serie di The Witcher, ma non solo.Nell'elenco dei titoli, che potete vedere per intero sulla pagina Steam dedicata, ...

This War of Mine : Complete Edition è in arrivo su Nintendo Switch : 11 bit studios e Deep Silver continuano la loro collaborazione per This War of Mine in arrivo su Nintendo Switch.This War of Mine è un gioco di sopravvivenza contro la guerra, che fornisce informazioni sul pesante fardello che i sopravvissuti devono sopportare durante i periodi di ostilità, ed è stato costantemente aggiornato con nuove storie, scenari, civili e location dal suo lancio nel 2014.Grazie al massiccio supporto della community, gli ...