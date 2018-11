Terry Gilliam : «Io - contadino monosillabico del Minnesota» : La vita di Terry Gilliam inizia da una grande responsabilità: «Sono nato in Minnesota, lo stato più freddo e più a nord d’America. Papà faceva il falegname, mamma era vergine. Così andavo in giro con le mani alzate», scherza il regista, alludendo al divino. Ospite della seconda giornata del Festival Vanity Fair Stories, l’artista 78enne, è tornato all’infanzia. Prima dei Monty Python, prima di Brazil, prima di Paura e delirio a Las Vegas. «Non ...

Terry Gilliam : 5 film cult di un Don Chisciotte del grande schermo : L'esercito delle 12 scimmie si è rivelato il maggior successo di pubblico nella produzione di Gilliam, con centosettanta milioni di dollari incassati in tutto il mondo e quaranta milioni di ...

Arrivato nelle sale dopo diversi anni di gestazione, il nuovo film di Terry Gilliam esprime un'idea sulla vita e sul cinema con l'impronta del regista.

Terry Gilliam al Wired Next Fest : “Senza le risate faremmo una fine orribile” : “Grazie per essere venuti nella mia modesta casa italiana“, è così che il regista Terry Gilliam accoglie il pubblico mentre sale sul palco del Wired Next Fest di Firenze, alludendo a Salone dei Cinquecento. “Questa di Londra è molto più grande“. Grande protagonista del cinema mondiale, unico membro americano del mitico gruppo comico dei Monty Phyton, non perde occasione di infilare taglienti battute nelle sue profonde ...

Terry Gilliam racconta una scena di L’uomo che uccise Don Chisciotte : “Il messaggio importante di questa scena è che bisogna stare sempre molto attenti a quello che si scrive”, dice il regista. Leggi

"L'uomo che uccise Don Chisciotte" - il film maledetto di Terry Gilliam in uscita il 27 settembre : Il 27 settembre, dopo una lunga corsa contro i mulini a vento, sbarca al cinema il Don Chisciotte di Terry Gilliam. Che lo conosciate per "Paura e delirio a Las Vegas", "Brazil", "Parnassus", o per gli esordi nei Monty Python, la certezza è che il regista sia un visionario lucido e sorprendente. La sua ultima opera è stata un travaglio, quello che gli anglofoni definiscono "Development hell", inferno dello sviluppo.Perché ...

L'UOMO CHE UCCISE DON CHISCIOTTE di Terry Gilliam - La recensione : La troppa passione porta Gilliam a far emergere continuamente nella sua opera l'amore per il cinema e per le tecniche, fino ad arrivare a collegamenti con il mondo immaginario e con la fantasia ...

L'UOMO CHE UCCISE DON CHISCIOTTE di Terry Gilliam - La recensione : Tobey (Adam Driver) è un giovane regista pubblicitario che ha realizzato la rivisitazione del Don CHISCIOTTE, girato quando era studente. Mentre sta ultimando il suo ultimo spot commerciale in Spagna, incontra un misterioso gitano in possesso della copia del suo vecchio film. Nei pensieri di Tobey, ora abituato a vivere nel glamour e nel mondo del denaro, riaffiorano ricordi e momenti passati che lo spingeranno a partire per il villaggio dove ...

Terry Gilliam : 'Adesso che ho finito il mio Don Chisciotte mi sento contento - ma anche vuoto' : L'intervista a Terry Gilliam per L'uomo che uccise Don Chisciotte che, il regista di Brazil, riesce a portare sugli schermi dopo 20 anni di lavorazione travagliata. E adesso si sente perduto senza il ...