Teologhe rileggono i testi sacri in chiave femminista | ecco come nasce la Bibbia delle

ilgiornale

(Di martedì 27 novembre 2018) Hanno riletto la, l'hanno riscritta e l'hanno chiamata "Une Bible des femmes". L'idea è venuta a Elisabeth Parmentier e Lauriane Savoy, due professoresse della Facoltà di Teologia di Ginevra, fondata nel 1559 da Jean Calvin. Non a caso, il padre del protestantesimo francese. Le due insegnanti hanno così riunito 20, cattoliche e protestanti, e hanno ripubblicato le sacre scritture, rileggendo i passaggi più controversi dove, spesso, la figura femminile viene sottomessa. Sia culturalmente che fisicamente. Il testo, a cura di Parmentier, Savoy e Pierrette Daviau è stato pubblicato dalla casa editrice Labor et Fides. Insieme alla professoressa cattolica canadese Daviau, le due docenti (di fede protestante) hanno riunito a Ginevra, in Svizzera, un gruppo di studiose provenienti da diverse aree del mondo, di estrazioni differenzi anche sul piano religioso e generazionale.La ...