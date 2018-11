Tassa sui rifiuti | troppe disparità da una città all' altra L' indagine di

Spazzatura 'salata' - la Tassa sui rifiuti è una batosta : quanto paghiamo : Le famiglie italiane pagano in media 302 euro l'anno, ma c'è una profonda differenza a livello territoriale: tra alcune...

Google News potrebbe chiudere in Europa a causa di una Tassa sui link : Il commissario per gli affari finanziari, Pierre Moscovici (Foto Roberto Monaldo / LaPresse) Google News potrebbe chiudere in Europa a causa di una link tax per l’utilizzo delle notizie. Questa legge, nota come articolo 11, ha lo scopo di garantire il pagamento da parte di Google agli editori online, qualora parti degli articoli compaiano nei risultati del motore di ricerca. Nel 2014 la Spagna ha approvato una legge simile, che impone ai siti ...

Francia - nonostante le proteste - il governo tira dritto e conferma la Tassa sui carburanti : Il ministro della Transizione ecologica, François de Rugy, in un'intervista concessa a Le Parisien, conferma la tassa sui carburanti: “In tema di fiscalità ecologica andiamo avanti sulla traiettoria prevista. Non farlo sarebbe incosciente”. nonostante le proteste, l'esecutivo francese non ha alcuna intenzione di tornare sui propri passi.Continua a leggere

Tassa su bibite - scontro nel governo In Manovra la mini-Iva sui pannolini : - TICKET NOMINALI PER SHOW IN STADI E PALAZZETTI: dal M5S arriva la proposta di biglietti con 'nome e cognome' per gli spettacoli, dai concerti ai grandi show, nelle strutture con capienza oltre i ...

In Manovra l'Iva al 5% sui pannolini Tassa su bibite - scontro nel governo : Si tratta del primo passo di un percorso che nel corso dei prossimi anni mi auguro ci porterà ad avere una politica di rilancio demografico completa ed efficace, anche con un codice specifico a ...

Evasione della Tassa sui rifiuti : il Comune di Savona chiede 1 - 3 milioni : Inviate a domicilio gli avvisi di accertamento per gli anni dal 2013 al 2017. Coinvolti quasi 2 mila contribuenti

Nel dl Fisco spuntano sanatoria per Tasi e Imu e Tassa sui money transfer : Doppie sanzioni, invece, per chi non paga l'assicurazione dell'auto. Le maglie del decreto si allargano dopo alcuni emendamenti presentati dalla Lega che andranno al voto in Commissione la prossima ...

Lega : sanatoria per Imu e Tasi. Tassa ad hoc sui money transfer : Da una Tassa ad hoc sui money transfer allo stop alla patente per gli evasori seriali per l'Rc auto. Vanno anche oltre il condono gli emendamenti al decreto fiscale presentati anche dalla stessa ...

Immigrati - nella legge di bilancio la Tassa sui trasferimenti di denaro : denaro guadagnato in Italia, sul quale peraltro pagano le tasse, che finisce in altri Paesi, anzichè nella nostra economia. Questo il principio che guida l' emendamento presentato oggi dalla Lega ...

La Lega chiede una Tassa dell'1 - 5% sui money transfer (escluse le transazioni commerciali) : Una tassa sui money transfer, che colpirà tutti i trasferimenti di denaro verso Paesi extra Ue. A proporla è la Lega con un emendamento al decreto fiscale depositato in commissione Finanze al Senato. Si tratterebbe di una imposta dell'1,5% da applicare a tutte le operazioni dai 10 euro in su, escluse le transazioni commerciali. Le maggiori risorse sarebbero destinate al Fondo infrastrutture. Previsto anche che i trasferimenti ...

La Gran Bretagna annuncia una Tassa sui servizi digitali : LONDRA - Una Finanziaria «per un futuro migliore»: questa la promessa del cancelliere dello Scacchiere britannico Philip Hammond, che ha presentato il Budget d'autunno, l'ultimo prima di Brexit.

Pensioni - lavoratori del trasporto aereo potranno uscire 7 anni prima. Stabilizzata la Tassa di 3 euro sui biglietti : Stop fino al 2022 agli adeguamenti dell’età per accedere alla pensione di vecchiaia (67 anni) all’aspettativa di vita. E verranno “congelati” anche i requisiti contributivi per avere quella anticipata, indipendente dall’età anagrafica. E’ quello che prevede la bozza del “pacchetto Pensioni” che il governo sta mettendo a punto e che sarà probabilmente inserito in un ddl collegato alla legge di ...

Tassa sui videogiochi violenti? Gli Stati Uniti mettono nel mirino i rating elevati : Il mondo è bello perchè è vario. Una frase che calza a pennello anche all'universo dei videogiochi, visto il panorama assolutamente vasto di titoli della più disparata risma che affollano in ogni dove gli scaffali fisici e digitali. Un catalogo sconfinato da cui attingere per soddisfare le proprie voglie videoludiche, e saziare la fame di nuove avventure. Chiaramente non tutti i titoli sono adatti a ogni tipologia di giocatore, con il sistema di ...

Ecco la manovra : tetto per reddito di cittadinanza e pensioni - sigarette più care e Tassa sui giochi : Nel 2019 sono disponibili 9 miliardi per il reddito di cittadinanza e 6,7 per le pensioni anticipate , diventeranno 7 a partire dall'anno successivo, . Le primissime bozze del disegno di legge di ...