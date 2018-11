Tablet Samsung | i migliori da comprare

Samsung Galaxy Tab S4 - il Tablet Android che regge (alla grande) il confronto con iPad Pro : Se dovete acquistare un tablet di alto livello da usare anche come strumento professionale, ma per voi l’iPad Pro è troppo costoso, prendete in considerazione il Samsung Galaxy Tab S4. È un concorrente diretto del prodotto Apple, ma costa decisamente meno. Si parte da un listino di 729 euro, ma online si trova facilmente a poco più di 400 euro. Se avete bisogno di collegarvi a Internet anche in assenza di Wi-Fi, optate per la versione con ...

Samsung regala una microSD da 128GB a chi acquista alcuni suoi Tablet : La promozione "Più memoria con i tablet Samsung" regala una microSD da 128GB agli acquirenti di Galaxy Tab S3, Galaxy Tab S2 8 e Galaxy Tab S2 9.7. L'articolo Samsung regala una microSD da 128GB a chi acquista alcuni suoi tablet proviene da TuttoAndroid.

Samsung al lavoro su un nuovo display olografico e su un Tablet pieghevole : Grazie ad alcuni brevetti abbiamo la possibilità di scoprire le novità a cui Samsung sta lavorando e che potrebbero essere introdotte nei suoi prossimi device L'articolo Samsung al lavoro su un nuovo display olografico e su un tablet pieghevole proviene da TuttoAndroid.

Samsung potrebbe lanciare anche un Tablet pieghevole : Samsung starebbe pensando di lanciare anche un tablet pieghevole per affiancare il suo smartphone pieghevole meglio noto come Galaxy F. L'articolo Samsung potrebbe lanciare anche un tablet pieghevole proviene da TuttoAndroid.

Un Tablet flessibile accanto al Samsung Galaxy X o F : accoppiata vincente : Il Samsung Galaxy X o F (non è ancora chiaro come si chiamerà il primo smartphone pieghevole del brand asiatico) potrebbe essere affiancato da un tablet flessibile, come suggeriscono le ultime indiscrezioni portate alla luce dalla Redazione di 'LetsGoDigital'. Il brevetto cui si riferisce la teoria risale allo scorso aprile, anche se la pubblicazione è avvenuta solo da poco. Secondo il progetto appena menzionato, il dispositivo, una volta ...

Smartphone pieghevoli che diventano Tablet già nel 2019 : Samsung e Huawei ai nastri di partenza : Immaginate letteralmente di aprire a libro il vostro Smartphone così da trasformarlo in un tablet, per poi richiuderlo e metterlo comodamente in tasca. A partire dal 2019 tutto questo diventerà realtà grazie ad aziende come Samsung e Huawei, che da tempo stanno lavorando per introdurre sul mercato dispositivi pieghevoli. Le conferme sono arrivate direttamente dai dirigenti, anticipando quella che sarà una vera e propria tendenza del settore per ...