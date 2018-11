calciomercato

: Sveta che FOTO al mare! Ritorn - Dalla_SerieA : Sveta che FOTO al mare! Ritorn - cmdotcom : Sveta che FOTO al mare! Ritorna dopo lo scandalo sugli spalti dei Mondiali -

(Di martedì 27 novembre 2018) Modella di intimo e costumi classe 1992, è stata ribattezzata da più parti in tutto il mondo come la nuova 'instagram sensation' . Oltre 6,3 milioni di follower che la apprezzano non solo per le ...