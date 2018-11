Strasburgo | la Corte non decide e archivia il ricorso di Berlusconi

Berlusconi - la Corte di Strasburgo chiude il caso 'Nessuna circostanza che riguarda i diritti umani' : Strasburgo - caso archiviato. Non si saprà mai se obbligando Silvio Berlusconi a lasciare il suo seggio in Senato nel 2013, e impedendogli di presentarsi come candidato alle elezioni, comprese quelle ...

MASSIMO BOSSETTI - RICORSO ALLA CORTE DI Strasburgo/ Omicidio Yara - difesa : 'Lesi suoi diritti : nuova perizia' - IlSussidiario.net : MASSIMO BOSSETTI, RICORSO ALLA CORTE di STRASBURGO per l'Omicidio di Yara Gambirasio. La difesa: "Anche la Cassazione sbaglia".

Turchia - la Corte di Strasburgo chiede la scarcerazione del leader curdo Demirtas. Erdogan : “È come sostenere il terrorismo” : Il 20 novembre la Corte Europea dei Diritti Umani (Echr) ha chiesto la scarcerazione dell’ex leader del parito curdo Hdp Selahattin Demirtas, condannato lo scorso settembre a quattro anni e otto mesi con l’accusa di aver diffuso propaganda terrorista. Recep Tayyip Erdogan – dopo aver dichiarato a caldo che “le decisioni del Cedu non ci vincolano in alcun modo” – oggi ha rilanciato attaccando nuovamente ...

Silvio Berlusconi - la Corte di Strasburgo decide martedì : La Corte dei diritti umani pubblicherà martedì prossimo, il 27 di novembre, la sentenza definitiva sul ricorso di Silvio Berlusconi contro la legge Severino che lo aveva fatto decadere da senatore. Lo ha reso noto all'agenzia di stampa Ansa la stessa Corte.Berlusconi aveva presentato il ricorso il 10 settembre 2013. Il caso è stato discusso dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo, dove non c'è possibilità ...

Caso Navalny - la Corte di Strasburgo condanna la Russia : violata la libertà politica : Violazione dei diritti di libertà e libera assemblea: questa la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani secondo la quale è chiaro oltre ogni ragionevole dubbio che Navalny è stato per due volte ...

Mafia : Corte Strasburgo condanna Italia - "inumano il 41 bis a Provenzano" : L'Italia ha violato il diritto di Bernardo Provenzano a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Lo sostiene la Corte europea dei diritti umani che ha condannato il nostro Paese perché il ministero della Giustizia ha continuato ad applicare il carcere duro al boss dal 23 marzo 2016 alla sua morte avvenuta il 13 luglio 2016, mentre era detenuto in regime di 41 bis all'ospedale San Paolo di Milano. Gli ...

La Corte di Strasburgo condanna l'Italia : "Disumana nell'applicare il 41bis a Provenzano" : La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia perché decise di continuare ad applicare il regime duro carcerario del 41bis a Bernardo Provenzano, dal 23 marzo 2016 alla morte del boss mafioso.Secondo i giudici, il ministero della giustizia italiano ha violato il diritto di Provenzano a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Allo stesso tempo la Corte di Strasburgo ha affermato che la decisione di continuare ...

