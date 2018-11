Strasburgo chiude il caso Berlusconi senza sentenza | come da sua richiesta

Berlusconi - la Corte di Strasburgo chiude il caso senza emettere sentenza : La Grand Chamber della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha deciso, a maggioranza, di archiviare, tecnicamente di cancellare dal ruolo, il ricorso presentato nel settembre del 2013 dall'ex...

