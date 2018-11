Stefania Sandrelli siamo più poveri | Paolo Taviani il suo nuovo

Bernardo Bertolucci - il più bell'omaggio è di Stefania Sandrelli : "Se ne è andato il mio 'ultimo imperatore'" : "Se ne è andato il mio "ultimo imperatore". Che si sentiva come un "topo nel formaggio". Per lui significava stare come in un bozzolo, al caldo e al riparo. Me lo disse gioiosamente dopo una estate di sofferenza e di passione. "Adesso sto bene, sai? Sto come un topo nel formaggio". Grazie per essere stato così speciale. Per il tuo cinema così speciale. Spero di incontrarti ancora e di fare un altro film insieme. Un lungo ...