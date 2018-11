Spazio | InSight | a bordo microriflettore laser italiano Larri

Spazio - Mugnolo (Asi) : “InSight è uno step opportuno per conoscere Marte” : “La missione InSight è una missione dedicata allo studio della struttura interna del pianeta Marte; questo studio non è mai stato fatto in passato e rappresenta uno step fondamentale per la comprensione del pianeta rosso. L’Italia, in particolare l’Agenzia spaziale italiana, guarda con molta attenzione a questa missione perché abbiamo bisogno di informazione sulla struttura interiore del pianeta in modo da poter programmare in ...