Spalletti | Inter dia tutto per ottavi

Champions : Spalletti - serve gara da Inter : ANSA, - MILANO, 27 NOV - "Mi aspetto una notte, una partita da Inter. Se dovessimo buttare fuori una delle squadre più forti d'Europa, non sarebbe precluso nulla per il futuro". Lo ha detto il tecnico ...

Inter - Spalletti carica : “è una gara che aspettiamo da tanto tempo - Tottenham forte come il Barça” : L’allenatore dell’Inter ha parlato alla vigilia del match contro il Tottenham, svelando come si tratti di una sfida attesa da tanto tempo “Sappiamo quanto può essere importante l’entusiasmo che ti può dare una qualificazione in Champions, aspettiamo da anni una sfida come questa con il Tottenham, mi aspetto una notte da Inter“. AFP/LaPresse Lo dice Luciano Spalletti alla vigilia del match di Champions League ...

Spalletti carica l Inter E da anni che aspettiamo una sfida come questa' : LONDRA - 'Sappiamo quanto può essere importante l'entusiasmo che ti può dare una qualificazione in Champions, aspettiamo da anni una sfida come questa con il Tottenham, mi aspetto una notte da Inter'. ...

Inter - Spalletti LIVE : '...' : Che significato avrebbe la qualificazione? Sono tanti anni che il mondo Interista aspetta di giocare queste partite. I tifosi vogliono vedere che noi vogliamo giocarcela. Dobbiamo sudarcela fino all'...

Inter - contro il Tottenham Spalletti si affida a Icardi : Vigilia di Champions League in casa Inter, che domani scenderà in campo al Wembley Stadium per affrontare il Tottenham nel match valido per la quinta giornata del gruppo B. Gara fondamentale per le sorti del girone, visto che un pareggio o un successo permetterebbe alla squadra di Luciano Spalletti di ottenere il pass per gli ottavi di finale con un turno di anticipo. Perdendo ma andando a segno e con una rete di scarto, invece, permetterebbe ...

Inter - Asamoah-Keita : il lavoro ad Appiano rigenera e Spalletti... : L'Inter reagisce alla severa sconfitta di Bergamo e la Gazzetta dello Sport spiega come molto del merito sia da attribuire a Luciano Spalletti, che nella settimana di sosta ha approfittato per lavorare sulla condizione fisica con gli uomini rimasti ad Appiano Gentile, e ...

Dove può arrivare l'Inter? 'Dodici' - il fattore decisivo che fa sperare tifosi e mister Spalletti : È ancora presto per dire se l'Inter si sia ripresa dopo la scoppola presa a Bergamo. Con il Frosinone i nerazzurri non hanno trovato la goleada ma quantomeno hanno tenuto la porta inviolata, lasciando ...

Inter - Spalletti : 'Keita ha grandi numeri. Martinez - che garra!' : MILANO - L' Inter riparte dopo la sconfitta con l'Atalanta e il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti non può che essere soddisfatto per il 3-0 al Frosinone. '' Dovevamo cancellare l'ultima prestazione,...

Inter - le seconde linee fanno felice Spalletti : L'Inter e i paradossi, un binomio vincente. La storia insegna, i nerazzurri sono per antonomasia squadra pazza e anche contro il Frosinone, nonostante il successo finale, 3-0,, la vita se la sono ...

Inter - il turnover di Spalletti incanta. Già in 12 al gol quest'anno : Dopo la vittoria in Champions contro il Psv era stato lo stesso Spalletti ad urlare al mondo Intero la profondità della rosa dell'Inter e la fiducia che riponeva nei suoi giocatori. A distanza di un ...

Inter-Frosinone - Spalletti : “Bene il pressing e le ripartenze” : Inter-Frosinone, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della vittoria contro il Frosinone: “Ci voleva calma, mantenimento del possesso in sicurezza per costringere il Frosinone a tornare sempre a cinque così sulla perdita di palla gli si poteva tornare addosso e pressarli. Quando la squadra […] L'articolo Inter-Frosinone, Spalletti: ...

Inter-Frosinone - Spalletti : 'La reazione c'è stata - partita frizzante. Dobbiamo vincere sempre da squadra' : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport , Spalletti ha commentato così il match: "Un'ottima prestazione, l'Inter ha giocato un calcio frizzante. Oggi ci volevano calma e capacità di tenere palla in ...

Inter - la rinascita di Keita : Spalletti commenta così la partita dell’attaccante : Successo per l’Inter in campionato, importante scatto per la Champions League, ecco le parole di Spalletti ai microfoni di Sky Sport: “Keita? Quello che mi Interessa di più è che sia stato sempre dentro la partita – ha continuato Spalletti – lui deve essere nelle condizioni di poter dare sempre una mano alla squadra. Solo in qualche occasione fa la giocata, cosa che appartiene al suo dna. Poi però ha sempre il ...

Inter-Frosinone - dalle 20.30 La Diretta Spalletti schiera Lautaro Martinez e Keita in attacco : E' in programma a San Siro la partita delle ore 20.30 di questo sabato di Serie A che vedrà di fronte Inter e Frosinone; i nerazzurri devono riscattarsi in campionato dalla scoppola subita sul campo ...