Sophia | che cammina e fa la linguaccia dopo l’incidente in F3

Sophia Floersch sotto i ferri per 11 ore - il padre fa sapere che l’operazione è andata bene : Undici ore. Tanto è durata l’operazione cui Sophia Floersch si è dovuta sottoporre per quel che concerne la colonna spinale, la principale fonte di preoccupazione dopo il terrificante incidente che l’ha colpita domenica scorsa a Macao, durante una gara di World Cup di Formula 3 (la stessa serie, per capirci, in cui attualmente corre Mick Schumacher, il promettente figlio di Michael). La tedesca era rimasta coinvolta in un volo di ...