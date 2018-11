Sono sotto shock! Incidente per Michele Bravi, una donna è morta (Di martedì 27 novembre 2018) Il cantante ha riportato solo qualche escoriazione sul volto, si è subito fermato a prestare soccorso ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Saranno ora i magistrati ad esprimersi sulla base dei rilievi e delle perizie disposti sui veicoli. Michele Bravi è rimasto coinvolto giovedì sera attorno alle 19.50 a Milano in un Incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna di 58 anni. L'ex vincitore di X Factor, 23 anni, era alla guida di un'auto di car sharing e si è scontrato con una moto. La donna che era alla guida è stata subito soccorsa e trasportata all'ospedale San Carlo dove è stato dichiarato il decesso circa un'ora dopo. "Sono sotto shock" ha detto il cantante.



Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale, la motociclista era su una moto quando si è trovata davanti l'auto di Bravi che stava effettuando una manovra di inversione di marcia in via Chinotto. Il cantante si è fermato per prestare i primi soccorsi.Il cantante ha detto di essere provato dall'accaduto e di volersi fermare per rispetto: “Nel riguardo della sofferenza che si sta vivendo, non mi sento di affrontare gli impegni presi in precedenza, i concerti, gli incontri e qualsiasi altra attività mi porti ad espormi. Ho bisogno di fare un passo indietro, lasciare che chi di dovere possa fare il proprio lavoro senza interferenze. Il silenzio è la forma di rispetto a cui affido tutti i miei pensieri”. Sono stati annullati dunque i due live previsti per domenica al Teatro Principe di Milano e quello di mercoledì a Roma.



"Vorremmo specificare che l’intervista di Verissimo ... è il risultato di un intervento registrato il giorno precedente all'Incidente. Vi preghiamo di rispettare il silenzio di Michele in modo che chi di dovere possa fare il proprio lavoro senza interferenze".

