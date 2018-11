Sono più di 800 gli abbonamenti al Politeama

La nuova rubrica di Nancy Brilli su Leggo. Ho messo il mio passato in una scatola - e Sono più leggera : Ho messo il passato in una scatola . Ne ho presa una bella, chiara, abbastanza piccola da poterla trasportare, abbastanza grande da contenere i miei amori. Ci ho infilato dentro tutto ciò che avevo, ...

Roma-Real - Capello : 'Spagnoli più in crisi. I giallorossi posSono farcela. E Di Francesco è più maturo' : Poi ecco il paragone, quello fra la sua Roma scudettata e la Juventus di ora: "In quegli anni quello italiano era il campionato più difficile del mondo. I più grandi venivano in Italia e il livello ...

Vanessa Incontrada a Domenica In : 'Sono stata insultata per i miei chili in più' : Tra le tante notizie e i vari gossip di cui si è parlato nel corso dell'ultima puntata del noto programma televisivo 'Domenica In', condotto dalla grande Mara Venier, è stata ospite anche Vanessa Incontrada, attrice, conduttrice televisiva ed ex modella, che durante la sua intervista ha confessato ai telespettatori di essere finita nel mirino degli haters e di essere stata insultata nel corso della vita a causa del suo aspetto fisico. Secondo ...

“Si Sono separati”. Brutte notizie da Kensington Palace : non andavano più d’accordo. “Erano ai ferri corti già da un po’” : Da alcuni rumor che circolano intorno alle vecchie mura di Kensington, sembra che il rapporto tra i due fratelli figli di Carlo e Diana, sia ai minimi storici. Tutto deriva da un fatto (che non sembra neanche più un’ipotesi): il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno deciso di abbandonare la residenza di Kensington Palace per trasferirsi a Frogmore e cominciare la loro vita insieme al bambino che la principessa sta aspettando. I due si ...

SMS alla riscossa - per le aziende europee Sono più efficaci delle chat : A volte ritornano, potremmo dire. Non ci riferiamo ai racconti di Stephen King, o ai vestiti alla moda, ma agli SMS. I vecchi messaggi di testo, ormai soppiantati dalle chat di WhatsApp, Messenger e simili per la stragrande maggioranza degli utenti. Non per le aziende però. Per fare business l’SMS si sta riaffermando come il mezzo di comunicazione più efficacie, l’unico che permette di raggiungere il 100% dei potenziali clienti. Il ...

Chi Sono gli atleti più ricchi del mondo e quali Sono gli sport più pagati? : C'è un settore che sembra non conoscere crisi, dove le opportunità di business sono in crescita e coinvolgono tante persone in tutto il mondo: lo sport, inteso non solo come partite, match, trofei e campionati, ma anche come sponsor, gossip, diritti di trasmissione esclusivi. Grazie a un'infografica, fornita da sportmaniaci e ...

Più di 145 cetacei Sono stati trovati spiaggiati in Nuova Zelanda : Circa 145 globicefali – cetacei della famiglia dei delfinidi simili a piccole balene – sono stati trovati spiaggiati a Mason Bay sulla Stewart Island, un’isola remota e scarsamente popolate nel sud della Nuova Zelanda. Le autorità sono state avvisate da

'Le banche italiane Sono più solide' : Roma, 26 nov., askanews, - Le banche italiane sono diventate più solide anche se, come altrove, resta lunga la strada per ridurre i crediti deteriorati. E' l'opinione di Sabine Lautenschlaeger, membro ...

Silvia Provvedi in lacrime : “Non voglio più stare male - ho sbagliato e mi Sono sentita sola” : “Non voglio più stare male“. Silvia Provvedi è scoppiata a piangere al Grande Fratello Vip dopo aver saputo di essere in finale con Francesco Monte e, tra le lacrime, ha detto che l’esperienza del reality l’ha aiutata a dimenticare definitivamente Fabrizio Corona, con il quale ha avuto una storia d’amore travagliata. “Io ho sbagliato, ma le persone mi hanno premiato – ha detto la Provvedi –. Non me lo ...

Alexa quali Sono le domande più frequenti : Le domandi più comuni che si fanno ad Alexa Amazon. Le tue giornate non saranno più come prima con Alexa l’assistente vocale di Amazon.

Non Sono più gli All Blacks di una volta : ... circa 5-600.000 euro, si è arrivati a pensare che il ministero delle Finanze del paese possa finanziare gli All Blacks per salvare un patrimonio del paese, il numero 10, migliore giocatore del mondo ...

Bankitalia presenta il "conto" dello spread : le famiglie italiane Sono già più povere : Lo spread ci è già costato circa 145 miliardi di euro e secondo la Banca d'Italia l'incremento del rischio sui titoli di...