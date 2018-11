Sondaggi | sorpresa per Livorno | la Lega primo partito M5s fuori dal ballottaggio Il Pd

Sondaggi - la Lega stacca il M5s : più 6 per cento. Sorpresa : in Lombardia il no alle infrastrutture penalizza anche i 5 Stelle : La base elettorale del governo è ancora poco sotto il 60 per cento, ma all’interno di questa fetta di elettorato si allarga la forbice tra chi oggi voterebbe Lega e chi M5s. E’ l’elemento principale dell’ultimo Sondaggio di Swg per il TgLa7. La rilevazione dà conto, in particolare, di una settimana nera per i CinqueStelle che registrano una flessione dell’1 per cento rispetto all’inizio del mese e si abbassano ...