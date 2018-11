Software per ridurre le bollette energetiche | la startup italiana alla conquista del mondo

Trentino - sci : un Software per ridurre gli incidenti sulle piste : Trento , askanews, - La prudenza di chi va sugli sci è fondamentale. E le nuove tecnologie possono aiutare in modo concreto e sempre più efficiente quantomeno a organizzare meglio soccorsi e ...

Un errore Software non permette di utilizzare la fotocamera dei Pixel 3 : Un nuovo bug affligge Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL, un errore che non è assolutamente trascurabile dato che rende inutilizzabile la […] L'articolo Un errore software non permette di utilizzare la fotocamera dei Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Nuove “conferme” per Samsung Galaxy S10 tra display - Software e sensori : Secondo Evan Blass (@evleaks), Samsung Galaxy S10 sarà dotato di un display Infinity-O con un foro per la fotocamera anteriore, di un sensore di impronte ultrasonico integrato nel display, di tre fotocamere posteriori e della Samsung One UI. L'articolo Nuove “conferme” per Samsung Galaxy S10 tra display, software e sensori proviene da TuttoAndroid.

CNH Industrial - accordo con Accenture per applicazioni Software : CNH Industrial ha sottoscritto un nuovo accordo quinquennale con Accenture al fine di semplificare i servizi di gestione delle applicazioni, AMS, Application Management Services, forniti alle proprie ...

Serve un Software dell'Fbi per l'inchiesta sul Ponte Morandi : L'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi si profila lunga e complessa, soprattutto per la mole di dati raccolti dalla procura di Genova e che ora bisogna mettere in correlazione tra loro. Mail, chat, documenti di ogni sorta: tutto raccolto in 60 terabyte di materiali scansionati e quelli già in formato digitale. Per dare un'idea, basti pensare che si tratta di 60 volte lo spazio che è in grado di ...

Al Mit ideato un esperimento degno di Halloween : Software controlla la mente umana : Con l'avvicinarsi di Halloween il Massachusetts Institute of Technology di Boston si è reso protagonista di un esperimento che riflette la notte più spaventosa dell'anno. Si chiama BeeMe, il software che permette di controllare le menti umane. La trama ideata dai creatori del gioco sembra simile a quella di un qualunque film di fantascienza, ma in questo caso si tratta di una sperimentazione che viene fatta su utenti consapevoli di coadiuvare ad ...

Free Software - in Alto Adige attesi in 400 per il più grande raduno italiano : software libero e progetti innovativi pronti a migliorare la vita di tutti i giorni rispettando l’ambiente. Per due giorni, il 16 e il 17 novembre, Bolzano diventerà la capitale della creatività nell’ambito del software libero e della tecnologia sostenibile. Il 16, alla presenza tra gli altri del Wolfgang Burtscher, direttore generale aggiunto del dipartimento Ricerca e Innovazione della Commissione Europea si terrà infatti la 18esima edizione ...

L'universo Xbox sorride : entrate in aumento del 95% per l'hardware e del 36% per Software e servizi : PS4 continua a vincere anche in un mercato notoriamente forte per Xbox come gli USA ma non si può di certo affermare che la X si trovi in un periodo di crisi, anzi. Microsoft ha condiviso i dati riguardanti il Q1 dell'anno fiscale 2019 e i numeri fatti registrare dalla divisione gaming non possono che essere considerati positivi nonostante un dato che non entusiasma. Ma andiamo con ordine.Come riportato da VG247.com, complessivamente il colosso ...

L'Antitrust multa Apple e Samsung : "Aggiornamenti Software per rendere vecchi i loro smartphone". Prima condanna al mondo sulla obsolescenza programmata : Ed è la Prima decisione al mondo che colpisce la 'obsolescenza programmata' per la quale Apple, ad esempio, deve rispondere davanti ai tribunali francesi. Dallo smartphone alla lavatrice: ecco cos'è ...

