Slopestyle | Bertagna in allenamento solitario a Stubai | l’azzurra si prepara per le gare

Snowboard - niente da fare per Silvia Bertagna : l’azzurra eliminata nelle qualificazioni di Slopestyle di Stubai : Bertagna, Nakab e Morone fuori nelle qualificazioni dello slopestyle di Coppa del mondo a Stubai Silvia Bertagna eliminata nelle qualificazioni dello slopestyle femminile di Coppa del mondo, prima prova stagionale della specialità, andata in scena nella località austriaca di Stubai. La trentaduenne gardenese non è andata oltre il tredicesimo posto con un punteggio di 65,25 realizzato nella prima delle due heat, che la tiene lontana dalle ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Slopestyle : Sildaru e Born primeggiano in qualifica a Stubai - out Silvia Bertagna : A Stubai (Austria) si sono disputate le qualificazioni della prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di slopestyle, disciplina di sci freestyle. Subito spettacolo in vista delle finali che si disputeranno tra domani e sabato (meteo permettendo, il programma è già stato rivoluzionato in partenza). FEMMINILE: L’estone Kelly Sildaru mette subito la testa davanti a tutte (97.00) e fa capire di essere la ragazza da battere in questa ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Stubai 2018 : quattro gli Azzurri che parteciperanno al prima tappa dello Slopestyle. Fari puntati su Silvia Bertagna : L’inizio della Coppa del Mondo di slopestyle è ormai prossimo: sabato 24 novembre a Stubai, in Austria, finalmente si comincia. E l’Italia proverà a non farsi cogliere impreparata. Saranno Silvia Bertagna ed Elisa Maria Nakab tra le donne, Kilian Morone e Rene Montelone per gli uomini a rappresentare il Bel Paese in questo round. Dopo le due prove di big air (Cardrona e Modena), gli Azzurri guidati dal tecnico Valentino Mori ...