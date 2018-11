Sky Sport Champions 5a Giornata | Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

#SkySportChallenge - una grande maratona : il meglio del nostro weekend di sport : ... e in fondo è un po' come se dal venerdì alla domenica sera avessimo corso 46 giri, perché tanti sono stati gli eventi sportivi e le trasmissioni di Sky sport che abbiamo messo in fila. Abbiamo ...

Formula 1 - test Abu Dhabi in diretta live su Skysport.it : orari e programma : Ad appena due giorni dall'ultima gara della stagione, i protagonisti della Formula 1 tornano in pista per porre le basi al Mondiale del prossimo anno . Lo fanno sullo stesso circuito che ha messo il ...

NBA - LeBron e i Lakers contro i Magic in prima serata su Sky Sport : Un segnale a cui dare continuità contro i Magic, in una sfida tutta da gustare in diretta su Sky Sport NBA.

Lazio-Milan : match visibile sui canali SkySport e su SkyGo : Questa sera, alle ore 18:00, la Lazio di Simone Inzaghi scenderà in campo allo Stadio Olimpico di Roma per affrontare il Milan di Gattuso. Il big match andrà in scena in occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti arrivano alla partita odierna dopo aver pareggiato 1-1 in trasferta contro il Sassuolo. Il Milan, invece, si presenta alla sfida contro la Lazio dopo aver perso in casa 0-2 contro la Juventus di ...

Serie A femminile - Fiorentina-Juve in esclusiva su Sky Sport : Rivalità e punti scudetto. Questa è Fiorentina-Juventus. Oggi alle 12.30 su Sky Sport Serie A le bianconere di Rita Guarino vogliono innanzitutto riscattare la sconfitta in Supercoppa di un mese e mezzo fa proprio contro le viola e soprattutto intendono restare in scia del Milan ...

F1 Abu Dhabi 2018 - Gara - Diretta tv - Sky Sport Uno HD e TV8 : Incontentabile e incontenibile, Lewis Hamilton domina le qualifiche del gp di Abu Dhabi (Diretta tv, Sky Sport Uno HD e TV8), ultima prova del mondiale di F1, che il britannico della Mercedes ha già da tempo conquistato. Non pago delle 10 pole stagionali, del titolo già in bacheca, del campionato costruttori anch'esso portato a casa, il 5 volte campione del mondo ha corso come si trattasse di una qualifica di inizio stagione e dato ...

Sky Sport Serie A 13a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : La Serie A di Sky riparte con un Palinsesto interamente rinnovato e con l’Esclusiva più forte di sempre.A partire dal canale Sky Sport Serie A, totalmente dedicato al campionato italiano .E per la prima volta, la Serie A di Sky non sarà soltanto via satellite, ma anche sul <strong...

F1 Abu Dhabi 2018 - Qualifiche - Diretta tv - Sky Sport Uno HD e TV8 : Veloce Max Verstappen prima di pranzo (Diretta Sky Sport Uno HD e TV8), velocissimo Valtteri Bottas nel tramonto di Abu Dhabi. Ma sono state le Red Bull a mostrarsi complessivamente più a proprio agio al termine delle prime libere della gara che conclude...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 13a giornata Premier e 12a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 10 incontri in esclusiva tra il 23 e il 26 Novembre 2018 Premier LEAGUE 6 match validi per la 13ma giornata Super derby a Londra, sabato in diretta alle ore 18.30 TOTTENHAM-CHELSEA Sky Sport Football e Sky Sport Uno (live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Bundesliga 4 partite del 12mo turno <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;" ...

*Sky Sport Free Pass* - sul digitale terrestre senza costi aggiuntivi fino al 29 Novembre : E' la settimana che porterà al Black Friday, e Sky ha preparato un regalo ai telespettatori del digitale terrestre con "Sky Sport Free Pass" attivabile dal 20 al 29 Novembre 2018. Per fruire dell’offerta è necessario avere una tessera non scaduta e un decoder...

#SkySportChallenge - una maratona davanti alla tv a guardare il nostro weekend di sport : #SkysportChallenge è l'hashtag di riferimento su Facebook , Sky sport, , Twitter , @skysport, e Instagram , @skysport, per seguirli, commentare e… sfidarli! Inviate anche voi video e foto della ...

Sky Sport Serie A 13a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : La Serie A di Sky riparte con un Palinsesto interamente rinnovato e con l’Esclusiva più forte di sempre.A partire dal canale Sky Sport Serie A, totalmente dedicato al campionato italiano .E per la prima volta, la Serie A di Sky non sarà soltanto via satellite, ma anche sul <strong...

F1 Abu Dhabi 2018 - Qualifiche - Diretta tv - Sky Sport Uno HD e TV8 : Veloce Max Verstappen prima di pranzo (Diretta Sky Sport Uno HD e TV8), velocissimo Valtteri Bottas nel tramonto di Abu Dhabi. Ma sono state le Red Bull a mostrarsi complessivamente più a proprio agio al termine delle prime libere della gara che conclude la stagione. Su una pista dove non vanno a podio dal 2014, hanno chiuso la classifica della FP1 in parata, con l'olandese davanti all'australiano. Nella FP2 il più veloce è ...

Juventus-Spal : match visibile sui canali SkySport e in streaming su SkyGo : Domani pomeriggio, alle ore 18:00. la Juventus di Massimiliano Allegri scenderà in campo all'Allianz Stadium per affrontare la Spal di Leonardo Semplici nella tredicesima giornata di Serie A. I bianconeri nell'ultimo match di campionato disputato (prima della sosta), hanno battuto 0-2 in trasferta il Milan, grazie ai gol messi a segno da Mario Mandzukic e Cristiano Ronaldo. La Spal, invece, arriva dal pareggio casalingo con il Cagliari, match ...