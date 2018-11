Skicross – Coppa del Mondo | cancellata la tappa di Val Thorens

sportfair

(Di martedì 27 novembre 2018)ladi Val: ladeldicomincerà ad Arosa lunedì 10 dicembre La gara inaugurale delladeldinon sarà più in Val. Lafrancese, fissata inizialmente come opening della stagione, è stata infattidalla FIS a causa delle difficili condizioni della neve. Sulla pista francese erano in programma due gare consecutive, venerdì 7 e sabato 8 dicembre, con le qualificazioni previste per giovedì 6.L’avvio delladi, in ogni caso, è spostato soltanto di qualche giorno. Restano invariate, infatti, le date di Arosa, in Svizzera: lunedì 10 dicembre via alle qualificazioni, martedì 11 la fase a eliminazione diretta, con la finale femminile alle 21.04 e quella maschile alle 21.09.Lo spettacolare evento in notturna in terra elvetica diventa dunque il primo appuntamento della nuova ...