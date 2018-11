Sicurezza informatica 2019 | le previsioni tra nuovi virus e attacchi e sistemi di difesa

Sicurezza informatica - il software reagisce come fa il nostro sistema immunitario : Se non potete impedire al ladro di entrare in casa, almeno fate in modo che ne esca a mani vuote. È un po’ questo il nocciolo di una ricerca di Darktrace, un’azienda che si occupa di Sicurezza informatica. Ha sviluppato un nuovo modo di individuare le intrusioni informatiche, e tentare di impedire il furto di informazioni. Quello che accade è semplice: quasi tutte le soluzioni per la Sicurezza cercano di impedire ai cybercriminali di ...

Torino : in partenza un seminario sulla Sicurezza informatica e la cyber security : ARGOMENTI TRATTATI: Introduzione alla cyber security industriale Differenze tra Safety e security La crescita del crimine informatico in Italia e nel mondo. Panoramica sulle principali tecniche di ...

Giappone - il Ministro per la Sicurezza informatica non sa usare il computer : Dopo avere letto decine di notizie sui problemi relativi alla sicurezza dei dispositivi elettronici, vi sarete chiesti se esista un modo per essere esenti da questo tipo di problemi. La soluzione ce l’ha dei massimi responsabili della sicurezza informatica del Giappone: non ha “mai usato” un computer. Difficile che gli hacker possano rubargli delle informazioni. L’opposizione del Parlamento Giapponese è insorta e online ...

Giappone - ministro per la Sicurezza informatica "Mai usato un pc'/ Poi aggiunge "Non so cosa sia una Usb" - IlSussidiario.net : Giappone, ministro per la sicurezza informatica "Mai usato un pc'. Poi aggiunge "Non so cosa sia una pennetta Usb". Le frasi shock

SAPAS - i cinque vettori della Sicurezza informatica : LA NUOVA VERSIONE DI ACRONIS DATA CLOUD, PER UNA PROTEZIONE DEI DATI INFORMATICI PIÙ SEMPLICE E SICURA Il nuovo Acronis Data Cloud 7.8 offre un’integrazione semplice con i servizi cloud pubblici, un backup agevole dei carichi di lavoro di Microsoft Office 365 e una predisposizione ottimizzata del disaster recovery Un importante aggiornamento della piattaforma Acronis Data Cloud. L’aggiornamento ad Acronis Data Cloud 7.8 ...

SAPAS - i cinque vettori della Sicurezza informatica : LA NUOVA VERSIONE DI ACRONIS DATA CLOUD, PER UNA PROTEZIONE DEI DATI INFORMATICI PIÙ SEMPLICE E SICURA Il nuovo Acronis Data Cloud 7.8 offre un’integrazione semplice con i servizi cloud pubblici, un backup agevole dei carichi di lavoro di Microsoft Office 365 e una predisposizione ottimizzata del disaster recovery Un importante aggiornamento della piattaforma Acronis Data Cloud. L’aggiornamento ad Acronis Data Cloud 7.8 ...

Come prepararsi - davvero - alle emergenze di Sicurezza informatica : I danni causati in tutto il mondo dai worm auto-propaganti WannaCry e Nyetya sono un'ulteriore prova dei rischi ai quali le organizzazioni sono esposte. Questi incidenti non devono essere ...

Anonymous minaccia Italia - “attacchi fino al 5 novembre” / Video - “settimana nera della Sicurezza informatica” : Anonymous minaccia Italia: "Attacchi fino al 5 novembre. Settimana nera della sicurezza informatica". Le ultime notizie sull'annuncio dei banditi digitali: nel mirino siti istituzionali(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 09:05:00 GMT)

Cyber Security Act : nuova strategia Ue di Sicurezza informatica : ... contenuti e tecnologie della Commissione -, ha messo l'accento sulla necessità, vista la progressiva digitalizzazione di tutti i servizi, di proteggere l'economia e le imprese europee.Sui tempi per ...

Come funziona un centro per la Sicurezza informatica e la difesa dai cyberattacchi : Soc Leonardo Chieti (Foto: Leonardo Spa) Il Security Operation Center (Soc) di Chieti, in Abruzzo, è un luogo in fermento, anche se delle operazioni che compie si sente parlare molto poco. Un atteggiamento fedele all’obiettivo della massima sicurezza che persegue, tanto che in taluni casi le domande poste sulle attività del centro sulla sicurezza informatica di Leonardo, sono rimaste senza risposta. Il Soc fa parte della galassia ...

Sicurezza informatica - Cisco completa acquisizione di Duo Security : Roma, 9 ott., askanews, - Cisco annuncia il completamento dell'acquisizione di Duo Security, società privata con sede a Ann Arbor, Michigan. Duo è fornitore di Sicurezza di accesso unificata e ...

Sicurezza informatica - in crescita gli attacchi esterni : Roma, 8 ott., askanews, - In materia di Sicurezza informatica gli attacchi causati da personale interno alle organizzazioni sono più frequenti, 33%, rispetto agli attacchi esterni, 28%, che sono, però,...

'Cybersecmonth' : il mese della Sicurezza informatica secondo Samsung : Articolo realizzato in collaborazione con Samsung. Ottobre è il mese che l’Europa dedica al tema della sicurezza informatica, con l’European Cyber Security Month. La campagna è organizzata dall’Unione Europea e ENISA (Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza delle informazioni e della rete) con lo scopo di promuovere la cultura della protezione dei dati e delle nostre reti. Tra le molte istituzioni ...

'Cybersecmonth' : il mese della Sicurezza informatica secondo Samsung : Articolo realizzato in collaborazione con Samsung. Ottobre è il mese che l'Europa dedica al tema della sicurezza informatica, con l'European Cyber Security Month . La campagna è organizzata dall'...