Serie C Casertana | il tecnico Fontana è stato esonerato

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata : Casertana travolgente! Diretta gol live score 13giornata - IlSussidiario.net : RISULTATI SERIE C: Diretta gol live score delle partite e la Classifica aggiornata nella 13giornata. Oggi 24 novembre 2018 è protagonista il girone C.

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata : Casertana travolgente! Diretta gol live score 13giornata - IlSussidiario.net : RISULTATI SERIE C: Diretta gol live score delle partite e la Classifica aggiornata nella 13giornata. Oggi 24 novembre 2018 è protagonista il girone C.

Diretta Viterbese Casertana / Streaming video e tv : grandi numeri per bomber Castaldo - Serie C 2018 Girone C - - IlSussidiario.net : Diretta Viterbese Casertana, info Streaming video e tv: i laziali hanno giocato solo tre partite in questa Serie C, e le hanno perse tutte.

Serie C - le probabili formazioni : il Trapani fa visita alla Casertana : La squadra esulta dopo il 2-0 al Matera lapresse Domani si gioca l'undicesima giornata per il Girone C: la capolista Trapani fa visita alla Casertana e, per un primo tentativo di allungo, spera in una ...

Risultati Serie C diretta live : spettacolo tra Casertana e Trapani : Risultati Serie C diretta live – Si gioca una giornata molto importante valida per il campionato di Serie C, un turno che preannuncia spettacolo ed emozioni. In particolar modo nel Gruppo C con una gara che preannuncia spettacolo, quella tra Casertana e Trapani. Match davanti al pubblico amico per Matera e Reggina rispettivamente contro Viterbese e Paganese, la Juve Stabia sul difficile campo della Cavese. Risultati Serie C diretta ...

Serie C : pari Casertana contro la Vibonese - buona prova dei calabresi : Serie C RISULTATI- Giornata di maltempo a Caserta che comunque non ha condizionato il posticipo di Serie C tra Casertana e Vibonese. La squadra di casa, costruita per tentare il salto in Serie B, non è andato oltre il pari contro i calabresi. Orlandi ha impostato una gara tutto pressing e contropiede mettendo, a tratti, in difficoltà la Casertana. I padroni di casa passano in vantaggio con l’esperto Floro Flores all’11’. ...

Risultati Serie C Girone B e C - la classifica – Gol e spettacolo tra Matera e Casertana - la Triestina ferma la Ternana [FOTO] : 1/24 Cafaro/LaPresse ...

Risultati Serie C Girone C e classifica : spettacolo tra Casertana e Catania - crisi Matera [FOTO] : 1/15 Donato Fasano/LaPresse LaPresse/ ...

Video/ Casertana Juve Stabia (0-2 dts) : highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C) : Video Casertana Juve Stabia (risultato finale 0-2 dts): highlights e gol della partita,valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C. Le vespe passano ma solo dopo il 90'.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 09:18:00 GMT)

Video/ Casertana Catanzaro (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C 4^ giornata) : Video Casertana Catanzaro (risulato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida per la 4^ giornata della Serie C girone C. Rossoblu avanti con Castaldo e D'Angelo.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 12:32:00 GMT)

Risultati Serie C : blitz del Catania - si riscatta la Casertana : Risultati Serie C – Si sono giocate importanti partite valide per il campionato di Serie C, blitz da parte del Catania, la squadra siciliana ha vinto all’esordio sul campo del Rende, la corazzata Casertana si riscatta e vince davanti al pubblico amico contro il Catanzaro. Bene anche la Vibonese che ha avuto la meglio del Matera. Ok anche la Sicula Leonzio contro il Francavilla. Rieti-Cavese 0-0 Vibonese-Matera ...