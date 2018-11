Serie A | le partite della 13ma giornata | 24-26 novembre 2018 VIDEO

Serie A - Nicchi si unisce a Rizzoli : “adesso basta - fermare le partite per cori razzisti” : Aia, Marcello Nicchi si è unito al coro che vorrebbe lo stop alle partite in caso di cori di discriminazione territoriale come avvenuto nel weekend “Stop alle partite in caso di discriminazione? Ha parlato benissimo Rizzoli, la norma c’è ed è chiara. Ma sull’applicazione delle norme in Italia ci sarebbero parecchie considerazioni da fare, perché molte volte le cose succedono anche perché non si applicano le norme“. ...

Calendario Serie A calcio - le partite di oggi : orari e come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn : Dopo la pausa dedicata agli incontri delle selezioni nazionali nella Nations League 2019, torna il campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Tanti match interessanti in questo tredicesimo turno che prenderà il via quest’oggi con tre anticipi che avranno per protagoniste Roma, Juventus e Inter, per consentire alle tre compagini di prepararsi al meglio ai confronti in Champions League. Si comincia domani pomeriggio (ore 15.00) alla Dacia ...

Guardare le partite DAZN di Serie A a metà prezzo grazie al Black Friday 2018 : ecco cosa fare : In tanti ancora oggi si chiedono come Guardare le partite DAZN di Serie A se non gratis, ad un prezzo comunque accettabile. In loro soccorso giunge proprio oggi 23 novembre una nuova offerta, in pieno Black Friday 2018 e, non a caso, in riferimento all'ultima promozione di Amazon. Vediamo dunque in cosa consiste, quali sono i suoi vincoli e soprattutto quali costi dovranno fronteggiare coloro che intendono non lasciarsi scappare una promozione ...

Calendario Serie A basket - gli orari e il programma delle partite del fine settimana (24-25 novembre). Come vederle in tv e streaming : Dopo le fatiche d’Europa e prima della pausa per la Nazionale, torna in campo la Serie A per la sua ottava giornata, in cui per la prima volta c’è un’unica leader: è Milano, che ha staccato Venezia grazie allo scontro diretto. Si apre con una sfida che, allo stato attuale, è tra due squadre in zona salvezza: Reggio Emilia e Pistoia, che si ritrovano nell’anticipo del sabato sul parquet del PalaBigi. I match più importanti ...

Calcio femminile - ottava giornata Serie A : super sfida Juventus-Fiorentina - il Milan ospita l’Orobica. Programma - orari - tv e calendario delle partite : Prosegue il campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il torneo nostrano è arrivato all’ottavo turno e i match interessanti non mancheranno per le posizioni di alta e bassa classifica. Si parte dal posticipo domenica delle ore 12.30, che godrà anche della diretta televisiva di Sky Sport, tra Fiorentina e Juventus. Ai “Gino Bozzi” di Firenze va in scena uno degli scontri più importanti dell’intero campionato tra ...

Pirateria : chiusi 18mila siti di streaming delle partite di Serie A : Un fenomeno, quello dello streaming video illegale legato al mondo del calcio , in costante crescita e che la suddivisone dei diritti delle partite tra Sky e Dazn non ha fatto che far aumentare. L'...