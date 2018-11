Serie A | le migliori giocate della 13giornata

Calcio a 5 - i migliori italiani dell’ottava giornata di Serie A : De Oliveira implacabile - Lima e De Luca due condottieri : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne l’ottavo turno del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono stati i migliori azzurri che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. GABRIEL Lima (ACQUA&SAPONE UNIGROSS): Apre le marcature nella sfida contro la Feldi Eboli. Guida indiscussa per i compagni, l’italo-brasiliano è la mente della compagine ...

Basket femminile - le migliori italiane della 7a giornata di Serie A1 : Virginia Galbiati e Laura Spreafico determinanti - conferme per Marzia Tagliamento e Sara Bocchetti : Archiviata la sosta per la Nazionale, è ripreso nel fine settimana il campionato italiano di Basket femminile. Nella settima giornata della Serie A1 2018-2019 sono state diverse le italiane protagoniste. Da segnalare soprattutto le ottime prestazioni di Virginia Galbiati e Laura Spreafico, decisive nelle vittorie di Sesto San Giovanni e Broni. Prove di assoluto valore anche per Marzia Tagliamento con Napoli e per Chiara Consolini con Ragusa. Nel ...

Volley femminile - le migliori italiane della settima giornata di Serie A1. Olivotto trascina Bergamo - De Gennaro una macchina perfetta in ricezione : Ieri si è disputata la settima giornata della serie A1 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. ROSSELLA Olivotto. Decisiva nella vittoria salutare di Bergamo contro Cuneo, la centrale bergamasca gioca la partita perfetta con 19 punti messi a segno, una percentuale in attacco del 79% e 6 muri messi a segno. Praticamente devastante! LAURA ...

Calcio femminile - le migliori italiane dell’ottava giornata di Serie A. Girelli più forte degli insulti - Serturini devastante : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne l’ottavo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CRISTIANA Girelli (JUVENTUS): Più forte degli insulti e della volgarità. Non si è scritta una pagina sportiva memorabile al “Gino Bozzi” di Firenze. ...

Basket - i migliori italiani dell’ottava giornata di Serie A. Aradori migliore e sconfitto - bene Portannese e Bolpin : Nell’ottava giornata di Serie A 2018-2019 i giocatori italiani oltre la doppia cifra di valutazione sono stati in buon numero, ma nessuno è stato protagonista assoluto delle proprie partite: semmai, si possono indicare almeno tre co-protagonisti. Il primo, e migliore, è Pietro Aradori, che però alla prestazione individuale non fa corrispondere la vittoria, a causa di una Pesaro capace di andare oltre i propri limiti: peraltro, anche coi 19 ...

Calcio - Serie A 2019 : i migliori italiani della 13a giornata. Prima rete per La Gumina - Politano una conferma - portieri grandi protagonisti : In attesa del posticipo di questa sera tra Cagliari e Torino, la tredicesima giornata della Serie A 2018-2019 di Calcio non ha risparmiato alcune sorprese. Su tutte, il passo falso del Napoli in casa contro il Chievo, ma anche la sconfitta della Roma a Udine e la vittoria del Parma con il Sassuolo che ha fatto salire la formazione di Roberto D’Aversa al sesto posto in classifica. Diversi i calciatori italiani che si sono messi in mostra in ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della quinta giornata di Serie A1 : Roberta Bianconi trascina Catania alla vittoria nel big match : La quinta giornata della Serie A1 della Pallanuoto femminile ha dato il verdetto tanto atteso: il primo scontro stagionale tra Padova e Catania va alle etnee, capaci di imporsi in trasferta per 7-8. Vincono le inseguitrici, Roma e Rapallo, sempre terze a braccetto, mentre in quinta piazza salgono Bogliasco e Florentia. Andiamo a scoprire le migliori italiane della tornata: Roberta Bianconi (Catania): una tripletta nel momento più importante ...

Volley femminile - le migliori italiane della sesta giornata di Serie A1. Malinov incanta - Mingardi risolleva Bergamo : Ieri si è disputata la quarta giornata della Serie A1 2018-2019 (che si completa oggi con Busto Arsizio-Firenze), il massimo campionato italiano di Volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. OFELIA Malinov. Forma con la svedese Haak, terminale offensivo letale, la diagonale perfetta del sesto turno. Prova di spessore, condita anche da 5 punti, per l’alzatrice della Nazionale che ...

Basket - Serie A 2018-2019 : i migliori italiani della 7a giornata. Luca Vitali top scorer azzurro - Aradori e Cavalieri uomini vittoria : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori giocatori italiani nella settima giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Luca Vitali: miglior marcatore italiano della settimana giornata. Il play della Nazionale mette a referto 23 punti nella sconfitta della sua Brescia in quel di Brindisi. Unico a salvarsi in una giornata disastrosa sul piano offensivo per i lombardi ed inoltre ci aggiunge anche i soliti 6 assist, chiudendo una partita da 27 di ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : le migliori italiane della quarta giornata. Cinquina Avegno - poker per Barzon e Viacava : Va in archivio la quarta giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile che delinea una classifica insolita, con le squadre raggruppate a coppie: Padova e Catania sono a punteggio pieno e si giocheranno la vetta nello scontro diretto del prossimo turno, mentre Roma e Rapallo salgono al terzo posto, ma con cinque lunghezze di ritardo. Andiamo a scoprire le migliori italiane dell’ultimo turno. Giulia Viacava (Rapallo): tripletta in avvio, ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della settima giornata di Serie A : Musumeci raggiunge quota 100 - Molitierno la solita sicurezza : Andata in archivio la settima giornata del campionato italiano di Calcio a 5 di Serie A. Valutiamo quali sono stati gli Azzurri che meglio si sono espressi in questo turno. FRANCESCO Molitierno (LOLLO CAFFE’ NAPOLI): Altra partita di spessore del portiere partenopeo. Il n.1 della Lollo Caffè dimostra di essere ancora una volta una sicurezza tra i pali, subendo solo due reti. Sfortunatamente per lui, l’apporto in fase realizzativa non ...

Basket - i migliori italiani della 6a giornata di Serie A. Giampaolo Ricci e Pietro Aradori trascinatori in una domenica molto tricolore : In attesa del posticipo di stasera tra Pesaro e Trieste, per le sorti dei giocatori italiani in Serie A la sesta giornata rappresenta un bel vedere, in considerazione dei responsi arrivati dai sette campi su cui si sono giocate le partite del weekend. I due protagonisti principali sono un uomo che ormai da anni è stabilmente nel giro della Nazionale e un altro che sta viaggiando a ritmi inaspettati, da MVP del campionato. Giampaolo Ricci è ...